Britisk presse fleiper om prinsens Norges-besøk: – Ikke veldig romantisk

Prinsen tok del i øvelsen «Exercise Clockwork» med soldater fra hjemlandet, som er på vintertrening i Målselv. Dette var en del av markeringen av at britene har trent i området i 50 år.

The Sun forteller at prins Harry så lengselsfullt på bryllupsbilder av seg og kona Meghan da han var inne i en iglo på Bardufoss torsdag. Foto: Faksimile

Med privatjet landet han på Bardufoss i 11-tiden torsdag formiddag. Under besøket fikk prinsen møte soldater og helikopterpersonell. Han ble vist rundt i leiren og orientert om utstyret som blir brukt i arktisk klima. Prinsen er selv helikopterpilot, og avtjente to perioder i Afghanistan i de 10 årene han var i det britiske forsvaret.

I tillegg til prinsebesøket ble det gjennomført en offisiell avduking av et SeaKing-helikopter som det norske forsvaret får i gave i anledning 50-årsmarkeringen. Helikopteret skal stå til pynt ved inngangen til Bardufoss flystasjon.

Vekker oppsikt

Men det var ikke bare samarbeidet mellom Norge og Storbritannia britiske medier var opptatt av da de dekket det kongelige besøket til Norge. De fokuserte også på det at prins Harry var borte fra hertuginne Meghan på selveste valentinsdagen. Både The Daily Mail og The Sun gjorde et poeng av at de to ikke fikk feiret kjærlighetsdagen sammen.

Prins Harry måtte starte valentinsdagen borte fra kona Meghan, som venter deres felles barn om noen måneder. Foto: Max Mumby/Indigo / Getty Images

– Hertugen av Sussex tilbrakte sin første Valentine's Day som en gift mann i et av planetens hardeste klimaer. Ikke særlig romantisk, skriver Daily Mail.

Avisen forteller at prinsen ble vist en provisorisk iglo som hadde blitt dekorert med fotografier fra bryllupet hans i fjor.

– Leende omtalte han dette som en helligdom, samtidig som det ble spilt romantisk musikk, forteller den videre.

Prins Harry besøkte britiske soldater på Bardufoss på selveste kjærlighetsdagen. Foto: Faksimile

Prinsen kom imidlertid tilbake til London allerede torsdag kveld. Det populære ekteparet giftet seg i mai i fjor, og venter sitt første barn til våren.

Det er heller ikke første gang prinsen er i Troms. I 2017 var han og Meghan på hemmelig ferie midtvinters i Tromsø – blant annet for å se på nordlyset.

Fikk helikopter

Det var i 1969 at den første gruppen militært personell fra Storbritannia gjennomførte trening på Bardufoss. Siden da har over 16.000 britiske soldater deltatt i øvelsen.

Ordfører i Målselv, Nils Foshaug setter pris på britenes markering av jubileet.

– Det at prinsen er her er også en anerkjennelse til Norge, britiske styrker og 139 Luftving, sier ordføreren.

Også Storbritannias ambassadør, Richard Wood, var til stede under det selebre besøket i Målselv torsdag.

– Dette er en veldig spennende dag, som symboliserer en fortsettelse av det viktige samarbeidet. Vi har vært her i Troms i femti år, så det er av stor betydning at prinsen kommer på besøk.

Da prins Harry hilste på de britiske troppene tok han seg tid til å spøke med sine landsmenn. Du trenger javascript for å se video. Da prins Harry hilste på de britiske troppene tok han seg tid til å spøke med sine landsmenn.

Sersjant Adam Leslie trener de britiske soldatene i ulike overlevelsesstrategier. Soldatene lærer hvordan de bygger igloer i det kalde klimaet.

– Det er en stor ære og glede å ha prinsen her. Det er en livslang drøm å få møte han, og få feire 50 års jubileet til Clockwork. Clockwork er viktig for de britiske styrkene, sier han.