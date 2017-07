Brannvesenet lar ungdomshus brenne ned

Brannvesenet meldte politiet klokken 02:13 om at det var brann i et ungdomshus på Hansnes, på Ringvassøya. Alle nødetater rykket like etter ut til stedet. Bygget ligger like ved Hansnes sentrum, og kalles for «det gamle ungdomshuset».

– Det brenner kraftig, og brannvesenet har derfor gitt opp å prøve å redde det, sier operasjonsleder Frode Strende i Troms politidistrikt til NRK.

Strende forteller at de ikke har fått melding om at noen skal befinne seg personer i huset, men at huset vil bli gjennomsøkt når det er mulighet.

Han forteller at de foreløpig ikke har fått kontakt med eierne av bygget.

Huset skal ifølge politiet ikke ha vært benyttet til arrangementer i natt. Det skal heller ikke, ifølge lokalkjente, ha vært koblet strøm til huset på en god stund. Politiet vil derfor undersøke forholdet så snart det er mulig.

– Vi vil sende kriminalteknikere dit senere, når tomta er blitt kjøligere og den verste røyken har lagt seg. Foreløpig holder vi alle muligheter åpne for hva som har skjedd, sier Strende.

Brannvesenet har bedt naboer i området om å lukke vinduer, slik at de ikke får for mye røyk fra brannen inn i husene sine.

Alarmsentraloperatør hos brannvesenet, Kurt Albrigtsen, sier at de forsøkte å slukke brannen en god stund før de måtte gi opp.

– Ungdomshuset er nå brent ned. Vi holder på med etterslukking nå og vil fortsette en stund fremover, sier Albrigtsen.

NRK følger saken.