Brannvesenet brukte 1,5 timer da prestegården begynte å brenne

Stein Olsen satt og så på TV i den gamle prestegården på Karlsøy natt til torsdag, da han begynte å høre knitrelyder. Da han kom ut i gangen så han masse røyk. Olsen kontaktet en nabo. Sammen prøvde de å slukke brannen ved hjelp av pulverapparater.

Men til ingen nytte. Huset Olsen kjøpte i 1977 brant til grunnen. Et hus som har fungert som et kulturelt samlingspunkt for bygda. Olsen hevder selv at det var kunst for millioner som forsvant i brannen.

Selv klarte han bare å redde ut en gitar og ett maleri.

– Men vi skal bygge opp prestegården igjen. Karlsøy prestegård skal bestå, sier Stein Olsen til NRK.

På lik linje med flere andre i kommunen, reagerer han på brannberedskapen da uhellet først var ute.

ALT SOM ER IGJEN: Stein Olsen klarte å redde denne gitaren ut av ruinene da Karlsøy prestegård brant til grunnen natt til torsdag. Foto: Dan Henrik Klaussen / NRK

Brukte 1,5 timer

Karlsøy kommune består nemlig av mange øyer. Brannvesenet måtte haike med ambulansebåten for å komme seg fra kommunesenteret Hansnes på Ringvassøy, til Karlsøy. Totalt brukte de 1,5 timer på å komme seg ut til den lille øya.

– Det er jo ingen beredskap her, i alle fall ute på øyene. 1,5 timer er altfor lang tid. I tillegg måtte de bruke litt tid på å komme i gang med arbeidet, sier lokalpolitiker Svein-Egil Haugen.

For i tillegg til avstanden, er vannpumpa på Karlsøy, som skal gjøre det mulig å hente vann fra sjøen, ødelagt.

– Det er nifst å tenke på. Hadde vindretningen vært annerledes, eller brannen hadde startet i et av husene nede i bygda, så ville alt brent ned, sier Sjur Olsen.

DYSTERT: Slik så det ut på Karlsøy prestegård torsdag formiddag. Foto: Dan Henrik Klaussen / NRK

Utfordrende kommune

– Vi må dessverre regne med at det tar lang tid dersom det begynner å brenne i kommunen vår, sier rådmann i Karlsøy kommune, Alf Lorentsen, som understreker at det er trist for hele kommunen at prestegården brant ned i natt.

Øykommunen har ingen brannstasjon og et frivillig brannvesen.

– De er som regel hjemme i husene sine når alarmen går, og da tar det gjerne tid å få organisert seg. I tillegg må de bruke båt, dersom brannen ikke oppstår i kommunesenteret Hansnes, sier Lorentsen.

– Strategien når det begynner å brenne er som regel å redde liv, etterslukking og å hindre spredning. Er et bygg overtent, er det som regel urealistisk å tro at vi skal klare å berge det.

– Brannmannskapene brukte 1,5 timer. Er det som forventet?

– Jeg kjenner ikke til detaljene i saken, så jeg ønsker ikke å uttale meg om det ennå.

– Pumpa på Karlsøy har vært ødelagt i flere år. Hvorfor har ikke den vært i orden?

– Vi skal diskutere beredskap og lære av det som har skjedd i formannskapet i neste uke.