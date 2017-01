Brannøvelser ble viktig da asylmottaket begynte å brenne

– Etter forholdene har de det bra. Noen har sovet i natt, andre ikke. Noen av dem var så fornøyde med at de hadde TV på hotellrommet, at de har sett på TV i hele dag, sier Heidi Hilmarsdotter Hansen, leder for mottaket for enslige mindreårige asylsøkere på Gibostad i Troms.

Natt til torsdag begynte det å brenne i et lagerrom på mottaket. Alle de 28 beboerne og de ansatte måtte evakuere.

– Det er alltid skummelt med brann. Det er noe av det farligste vi kan ha på et mottak, så vi prøver alt for å unngå det, sier Hansen.

Kvelden før nyttårsaften begynte det å brenne i asylmottaket på Rjukan. Tall fra 2014 viser at det var brann på norske asylmottak hver trettende dag, i en periode på fem år.

Trener ofte

Norske asylmottak er pålagt å ha brannøvelser en gang i kvartalet. På mottaket på Gibostad får de trent enda flere ganger.

– Vi har noen falske alarmer også, og da gjennomfører vi som regel full evakuering for øvelsens skyld, forteller mottaksleder Heidi Hilmarsdotter Hansen.

– Vi i Norge er vant til brannalarmer, og vet at vi må komme oss fort ut, dersom de går. Ikke alle beboerne våre kan dette. Jeg tror all øvelsene vi har hatt hadde mye å si for at evakueringen i natt gikk så smertefritt, fortsetter hun.

Brannen på asylmottaket brøt ut like etter midnatt, natt til torsdag. Foto: Arild Moe, NRK

Ingen store skader

Brannen oppsto i et lagerrom i en del av mottaket som ikke brukes. Kun de ansatte har tilgang til lageret, og ifølge mottaksleder Heidi Hilmarsdotter Hansen har det ikke vært noen der onsdag kveld.

– Den delen av mottaket vi selv bruker er ikke særlig berørt av brannen. Vi satser på å få luftet og vasket der i dag, slik at vi kan flytte tilbake i kveld, sier Hansen.