Børge Ousland og Mike Horn har gått 85 dager på isen i en ekspedisjon som skulle ta dem tvers over Polhavet og til Svalbard via Nordpolen.

En tilsvarende ekspedisjon har ikke blitt gjennomført tidligere.

Børge Ousland og Mike Horn. Foto: Børge Ousland

– Det bør kunne gå. Vi vil også ha hjelp av isdrifta. Men, det er klart, å gå ut mot iskanten nord for Svalbard i bekmørke i november, det kommer til å bli en utfordring, sa Børge Ousland da de startet ekspedisjonen.

De hadde håpet at isen, som stadig er i drift, skulle drive til deres fordel. Det har ikke vært tilfelle, men heller tvert imot. Torsdag er de i ferd med å gå tom for mat. Begge har formidlet at de er svært både fysisk og psykisk utslitt, og at de har frostskader.

Derfor har Aleksander Gamme og Bengt Rotmo trukket med seg pulker med mat for å gå dem i møte.

Men også det var lettere sagt enn gjort.

– De når sannsynligvis ikke fram i kveld

Har satt opp teltet ved råken – har sett isbjørnspor

Aleksander Gamme og Bengt Rotmo forlot «Lance» på ski tirsdag ettermiddag. Da hadde skipet satt seg fast i isen.

Siden har skipet kommet seg løs og beveget seg nordover, men så gikk Gamme og Rotmo seg fast i en råk og måtte snu.

De fant en annen rute, men var etter hvert nødt til å hvile på isen.

De startet igjen videre i retning sine kolleger torsdag ved 16-tiden. Derfra hadde ekspedisjonsledelsen beregnet at det ville ta 5–6 timer å nå punktet der Ousland og Horn venter.

Håpet har vært at de skulle møtes før Ousland og Horn gikk helt tomme for mat.

Børge Ousland og Mike Horn er veteraner i denne «bransjen». Nå har de vært 85 dager på isen, behandler frostskader med antibiotika og er klar for å reise hjem. Foto: Mike Horn

Torsdag ved 17.30-tiden oppdaget Rotmo og Gamme igjen at de sto ved en større råk som de måtte komme seg over, noe som igjen forsinket fremdriften.

– Vi tar ikke sjansen på å krysse råka, sier Bengt Rotmo til ekspedisjonsleder Lars Ebbesen på telefon ved 19.30-tiden.

De har derfor slått leir ved råken og sjekker jevnlig om isen driver slik at det kan bli mulig å komme over. De har med seg oppblåsbare kajakker, men foreløpig ikke sjansen på grunn av vind.

Dette har skjedd Ekspandér faktaboks Planen til Børge Ousland og Mike Horn var å krysse hele Polhavet fra Alaska til Svalbard, både med hjelp av seilbåt og ski.

Ekspedisjonen startet med båt i Nome i Alaska 25. august.

De har vært på skitur siden 12. september.

Polfarerne skulle egentlig bli hentet av Mike Horns seilbåt «Pangea», men på grunn av vanskelige isforhold, er det begrenset hva seilbåten tåler.

25. november ba polfarerne skipet «Lance» om å hente dem ut.

«Lance» har vært på en rekke forskningstokt i områdene rundt Svalbard.

Planen er at polfarerne og skipet skal finne et møtepunkt ved 82 grader og 30 minutter nord. Men på grunn av forsinkelser er det usikkert om de rekker det.

Polfarerne Aleksander Gamme og Bengt Rotmo er med «Lance» for å kunne bistå.

Onsdag 4. desember forlot de forskningsskipet og bega seg i møte med Ousland og Horn.

Over satellitt-telefon forteller Rotmo til ekspedisjonslederen at de har sett spor av en isbjørn som de anslår å være rundt fire år gammel.

Samtidig torsdag har også det tidligere forskningsskipet «Lance» tatt seg så langt nord som mulig. Skipet befinner seg nå 22 kilometer fra råken der Rotmo og Gamme har en ufrivillig stopp.

Janne Haugan Rotmo er gift med en av «redningsmennene», Bengt Rotmo. Hun snakket sist med ektemannen ved 13-tiden. Hun sier det hele tiden har vært planen at Bengt skulle være med til iskanten.

– Bengt bruker ikke å ta noen sjanser. Han er svært erfaren og vi opplever ikke egentlig at dette er dramatisk. Dette var jo planlagt. De skulle møtes, men omstendighetene på slutten ble litt ... ja.

Skipet «Lance» lå tirsdag fast i isen, men kom seg siden løs. Mannskapet om bord har nå tatt skipet så langt nord som de tør å gå. Foto: Privat

Et lappeteppe av is

Det er det røffe været og isforholdene som sammen har ført til at ekspedisjonen har tatt lengre tid enn planlagt.

Isen de beveger seg på er som et lappeteppe av store og mindre isflak, og som hele tiden er i drift. Det er store og åpne råker som de må komme seg rundt eller over.

Målet for turen for Ousland og Horn var å foreta en klassisk ekspedisjon, men samtidig vise det paradoksale ved at klimaendringene har gjort det mulig, har Ousland tidligere sagt til NRK.

– Jeg har gåsehud. At to par skiløpere skal treffes oppe i Polhavet slik vi ser nå, i drivende is og bekmørke, det har vi aldri sett før, sier ekspedisjonsleder Lars Ebbesen.

Når Rotmo og Gamme kommer seg videre, og nærmer seg Ousland og Horn, vil de to som hviler i teltet bli gitt beskjed. Fra de kommer seg over råken kan det ta cirka tre timer.

Da skal Ousland gå av ut teltet med en lykt, slik at Rotmo og Gamme kan se og finne dem i mørket.

Men dramaet på isen er ikke over når de to lagene med polfarere har blitt til ett.

– Store blokker med is brekker opp som fyrstikker, forteller Mike Horn på sin konto på instagram. Det har gjort ekspedisjonen enda vanskeligere enn polfarerne hadde forutsett. Foto: Mike Horn

Først skal Børge Ousland og Mike Horn få spise et godt måltid, etter tre måneder med nøye planlagte matrasjoner.

Så skal de fire polfarerne sammen ta seg tilbake til «Lance».

Skipet venter ved iskanten og skal føre polfarerne tilbake til sivilisasjonen og Longyearbyen.

Ekspedisjonen har selv betalt for å bli hentet av «Lance». For Ousland og Horn vil fortsatt ikke bli hentet ut ved hjelp av helikopter.

Børge Ousland har vært polfarer i over 20 år. Dette er noen av hans største eventyr.

– Dette er dag 85 av et prosjekt der hele vitsen var å gå av en båt, krysse polhavet for så å gå om bord på en båt igjen for egen maskin. Å bli hentet ut med helikopter er en evakuering og en avslutning på turen som ikke sitter for de gutta der nå, sier Ebbesen.

Cato Zahl har vokst opp sammen med Børge Ousland på Nesodden. Han har også gått sammen med ekspedisjonsleder Lars Ebbesen til Sydpolen.

– Denne ekspedisjonen berører meg nært og personlig. Jeg husker Børges gutterom som et ekspedisjonskontor. Hele livet har han forberedt seg. Jeg håper ikke at de trodde de skulle komme så nært den grensen som de har sett ut til å være på, sier han.

