På omsorgssenteret på Finnsnes i Midt-Troms tar kjøkkensjefen imot ti plastsekker med saueskrotter. Til sammen triller han cirka 300 kilo «gratis» kjøtt rett inn på kjøkkenet.

Kjøttet skulle egentlig skulle bli til dyrefor, men bøndene i nord nekter.

SØNDAGSMIDDAG: Kjøkkensjef på omsorgssenteret sier sauekjøttet er populært blant beboerne, og har fått 300 kilo å bryne seg på – gratis. Foto: ARILD D. MOE/NRK

– Det er som en julegave til omsorgssenteret, sier kjøkkensjef Kenneth Pettersen, fornøyd.

Han sier det vil bli utnyttet godt i førjulstiden.

Tonnevis av sauekjøtt på lager

En oversikt fra tidligere i høst viste at det lå 980 tonn sau, 163 tonn ung sau og 127 tonn lam på lager.

Andelen sau på reguleringslageret har dermed økt til 90 prosent. Ifølge Nortura skyldes overskuddet større produksjon enn etterspørsel.

NRK har også tidligere fortalt at vi spiser langt mindre av kjøttet enn for 30 år siden. Samtidig har Norge, frem til 1. oktober, importert 390 tonn kjøtt av lam og sau. I mai fortalte også Nationen at Nortura hadde solgt 54 tonn sauekjøtt for 12 kroner per kilo.

– Men problemet er at forbrukerne ikke får tak i kjøttet vårt i butikken. Det reklameres også oftest for lam fremfor sau, sier sauebonde Ole Birger Killi i Kårvika nord for Finnsnes.

Sånn har det fått bygget seg opp et lager, sier han, frem til forslaget om å male opp tusen tonn sauekjøtt til dyrefor kom.

FIRE MILLIONER MIDDAGER: Omsetningsrådet har gitt tillatelse til at 1000 tonn sauekjøtt, tilsvarende fire millioner middager, skal gå til dyrefôr. Foto: Arild D. Moe / NRK

– Det blir feil. At det berget av kjøtt som vi har skal brukes til dyremat, er helt feil, sier Killi.

Hans egne nyklipte sauer står i binger, og noen med spraymaling på ryggen. De er merket og klare til å bli kjørt til slakteriet.

– Må få opp forbruket av sauekjøtt

Det er Omsetningsrådet, et selvstendig organ, som skal sørge for en effektiv regulering av markedet for jordbruksprodukter, som i slutten av august ga Nortura klarsignal til å selge 1000 tonn sauekjøtt til pelsdyrfôr.

Det er kjøtt tilsvarende fire millioner måltider.

Samtidig ble det åpnet for å gi bort 10 tonn sauekjøtt til veldedige formål.

AKSJONEN: startet i Balsfjord, nå sprer den seg, sier leder i Troms Sau og Geit, Jan Ottar Østring. Foto: Arild D. Moe / NRK

– Det er en spontan aksjon som er satt i gang i Troms. Det startet i Balsfjord. Målselv sluttet seg til, og nå gir Senja Sau og Geit også fra seg kjøtt, sier Jan Ottar Østring, leder i Troms Sau og Geit.

– Er dette en politisk aksjon?

– Ja, og jeg vil oppfordre andre bønder til å gjøre det samme: Å gi bort til sykehjem andre som bør få smake på det gode kjøttet vårt, sier Østring.

Slik ønsker bøndene å vise at det er markedstilgang på kjøttet.

– Vi må få opp forbruket av sauekjøtt. Jo mer som blir solgt ut, desto større sjanse er det at kjedene vil ta det inn, sier han.

SAUESLAKT VED NORTURA: I fjor fikk enkelte bønder ned mot to kroner for en enkelt saueskrott. Kiloprisen har vært nede i fem øre. Foto: Ådne Dyrnesli

– Forsøker med nye produkter

Kommunikasjonsrådgiver i Nortura, Tanita Kveinå, sier Nortura er godt kjent med at det har vært overskudd av kjøtt lenge.

– Dette er kjøtt av god kvalitet, og vi ser hele tiden på nye muligheter for utnyttelse av denne råvaren, sier Kveinå.

Hun sier Nortura blant annet har forsøkt å introdusere nye produkter basert på sauekjøtt. Et av disse var fårefrikassé, men kjedene sa nei takk.

Heller ikke Kveinå synes det er ideelt at sauekjøtt blir til dyrefôr.

– Det er ikke noe vi ønsker, og vi gir ikke opp sau, sier Tanita Kveinå.