Den nå avskjedigede teatersjefen ved Hålogaland Teater, Inger Buresund, bekrefter ovenfor NRK at der ble utført en ekstern rapport, etter en varslingssak.

Buresund forteller at hun først ble kjent med at det var kommet inn et varsel om mobbing og trakassering fra kunstnerisk ledelse i mars, gjennom et referat fra et møte i arbeidsmiljøutvalget ved teateret.

– Saken ble grundig undersøkt av et eksternt advokatfirma. De foretok lange intervju med hver og en av oss, sier Buresund.

Hun beskriver prosessen som en vanskelig og stor påkjenning.

Buresund sier advokatfirmaet trakk en konklusjon som flere fikk tilgang til, deriblant hun selv og teaterstyret:

– Den konkluderte med at det ikke var noe grunnlag for å si at det hadde forekommet mobbing og trakassering fra kunstnerisk ledelse, sier Buresund.

HÅLOGALAND TEATER: Styreleder Renate Larsen sier prosessen i forkant av Buresunds avskjedigelse har strukket seg over flere måneder. Foto: PETTER STRØM/NRK

Mener oppsigelsen er ulovlig

Inger Buresund fikk fredag sparken som sjef ved Hålogaland Teater i Tromsø. Ifølge Buresund er bakgrunnen en langvarig konflikt med direktør Beate Stang Aas.

Nå bringes saken inn for retten.



– Ansettelsesforholdet er urettmessig brakt til opphør av HT. Arbeidsmiljølovens regler er ikke overholdt. Saken blir brakt inn for retten hvor disse tingene vil bli grundig belyst, sier Buresund, som hadde med sin advokat Trond Skogly i møtet med styret.

NRK har i kveld vært i kontakt med styreleder Renate Larsen. Hun bekrefter at det har vært foretatt en intern gransking i mars, men sier hun ut over dette ikke ønsker å kommentere nå, da dette er en personalsak.

STYRELEDER: Ifølge Renate Larsen ble avgjørelsen om å avskjedige Inger Lise Buresund tatt etter en grundig prosess i styret.

Hun har tidligere i dag beskrevet bakgrunnen for avskjedigelsen av teatersjefen slik:

– Det har vært en prosess over en del måneder, mellom Inger og HT, som handler om spesifikke krav som handler om personalhåndtering og ledelse.

Hun sier styret har forsøkt å komme til en løsning med Buresund, men at man ikke hadde flere verktøy igjen. Hun avviser at avskjedigelsen henger sammen med en konflikt med direktør Beate Stang Aas.

Hun sier også at styret ikke har vurdert å trekke seg, men er trygg på at saken er håndtert korrekt.

– Det som er viktig er at den daglige, formelle og kunstneriske ledelsen er godt ivaretatt. Det har jeg svært god tro på at den er. Det betyr også at vi har god tid, og vil starte prosessen etter årsskiftet. Vi har et godt omdømme, og jeg forventer mange søkere.

NY LEDELSE: Direktør Beate Stang Aas tar over den formelle ledelsen av teateret, mens det kunstneriske ansvaret er gitt til skuespillerne Ketil Høegh, Guri Johnsen og Kristian Figenschou. Foto: PETTER STRØM/NRK

– Tid for selvransakelse

Kulturkommentator i NRK, Agnes Moxness, mener likevel teaterstyret bør vurdere jobben som er gjort.

– Dette er ingen god reklame for teateret. Det er styrets absolutt viktigste jobb å skaffe en god sjef som kan hente inn publikum og skape et godt arbeidsmiljø. Jeg vil anbefale styret å gå inn i selvransakelsens tid, sier kulturkommentator i NRK Agnes Moxness.

Også politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, sier dette er en dårlig reklameplakat for den viktigste kulturinstitusjonen i Nord-Norge.

– Jeg mener det beste hadde vært om også styret trådte til side, slik at et nytt styre kunne rydde opp i den situasjonen som nå har oppstått ved teateret, sier Fjellheim.