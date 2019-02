Ble frisk fra hjernekreft. Nå har Joakim gått inn i det knalltøffe fiskeryrket

Faren er fisker, stefaren er fisker og bestefaren også. Han har fiskeryrket i genene.

Likevel var det få som trodde at Joakim skulle gå inn i fiskeryrket, som, for utenom ha vært regnet blant Norges farligste yrker, også har beinhardt fysisk arbeid som hovedingrediens.

Da Joakim var seks år fikk foreldrene beskjed om at sjansen for at han ville overleve var 50/50. Legene sa han hadde fått kreft i lillehjernen.

– Etter operasjonen og cellegiftbehandlingen var det nesten ikke liv i gutten. Han har også fått senskader i ettertid. Finmotorikken er blant annet svekket, sier stefar og arbeidskollega Odd-Magne Mortensen.

Han er imponert over det Joakim har fått til. Likevel ville Joakim være med i båten.

Hadde sondemat med i båten som 6-åring

– Jeg var med i båten fra jeg var 5–6 år. Jeg hadde gått så mye ned i vekt etter operasjonen at jeg til og med måtte ha med et stativ med sondemat hengende om bord, forteller Joakim.

Cellegift og operasjoner førte til at Joakim måtte lære seg flere ting på nytt, som å finne balansen.

I overkant av 30 000 personer i Norge rammes av kreft hvert eneste år. Takket være avansert behandling og bedre diagnostikk overlever syv av ti nordmenn kreft, men minst én av tre får senskader og en vanskelig hverdag.

24-åringen, som vokste opp i Tromsø-bygda Oldervik og i Lyngen, har aldri tenkt at det han skulle hindres i å jobbe som fisker. Det til tross for at de færreste trodde det skulle bli mulig, inkludert stefaren.

– Men han kom seg i båten, og der har han vært siden, sier Odd-Magne.

Kjøpte egen sjark som 15-åring

Bare 15 år gammel gikk han til innkjøp av egen sjark». Siden har det blitt større båt og egen kvote.

Distriktssjef for Kreftforeningen i Nord-Norge, Brage Larsen Sollund, blir både glad og inspirert av Joakims historie.

TØFFE TAK: Joakim forteller om en tøff tid, men om bord i båten skulle han. Foto: Hege Iren Hanssen / NRK

– Det er slike historier som gir håp. Man kan være så syk, men likevel følge drømmen og gjøre det man tror på, sier Larsen Sollund.

Joakim selv har aldri tvilt.

– Det har vært mange tøffe tak, men jeg føler meg på mange måter heldig. Det er mange som ikke kommer seg på jobb etter å ha gjennomgått en sånn operasjon og behandling, sier den unge fiskeren.