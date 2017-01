BK Tromsø er norgesmestere!

– En fortjent seier til Tromsø, som hele tiden var det lille hakket bedre enn gutta fra Bergen, mener Dagbladets kommentator.

Med både statsminister Erna Solberg og kronprinsparet på tribunen, kjemper BK Tromsø innbitt mot TIF Viking i herrefinalen i volleyball-NM. Foto: Gunnar Grindsteinn

BK Tromsø fikk en knallstart på NM-finalen, og vant det første settet 25-19 – etter at Viking ledet 4-1. Spesielt imponerte BKT-gutta i blokk. Flere av poengene kom etter sugende blokkspill. Trener Edgar Broks var strålende fornøyd så langt.

BK Tromsø tok sin tiende kongepokal da laget vant norgesmesterskapet i volleyball. Foto: Gunnar Grindstein / nrk

Tromsø-laget tok også det andre settet i NM-finalen. Settet endte 26-24 etter en klar dommerfeil på stillingen 24-24. Martin Støyten var nær en ball som gikk ut – uten at noen av dommerne så det. Dermed fikk BKT settball i stedet for Viking. Og nettopp Støyten servet inn 26-24. Viking-spillerne protesterte heftig, uten at det nyttet.

BK Tromsø hadde lenge kommandoen i det tredje settet, men Viking fra Bergen kom sterkt mot slutten og vant til slutt 25-23.