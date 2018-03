Bjørn møtte 14 isbjørner i løpet av et døgn: – Jeg kjente pulsen stige

30-åringen fra Stavanger ville bruke friperioden til å dra på skitur til hytta Bjørnebo, cirka sju kilometer fra Hopen meteorologiske stasjon, der han jobber. Med seg hadde han to hunder.

Mye spor

– Utenfor stasjonen var det mye spor etter en bjørn som hadde vært der dagen før. Jeg fulgte sporene, de gikk helt til hytta jeg skulle overnatte i, sier han.

Der oppdaget han spor etter flere bjørner og gikk derfor en fjelltur for å få et bedre overblikk.

– Da jeg kom opp i høyden så jeg fire bjørner. To av de holdt på med bryting, forteller han.

I løpet av bare ett døgn så Bjørn Naustervik Myklebust hele 14 isbjørner. Foto: Ted Torfoss

Hørte lyder

Men det var bare starten på det som skulle bli en naturopplevelse av de sjeldne. Etter en god middag la Myklebust seg for en god natt søvn. I sekstiden om morgenen hørte han lyder utenfor hytta.

– Jeg kikket ut vinduet og så ei binne. Den så ganske koselig ut, men rett bak var det også en diger hannbjørn som ruvet skikkelig. Da ble det litt sånn: Oi, her var det størrelse altså, sier han.

Isbjørnene var nysgjerrige og binna kom helt til vinduet.

– Det var helt fantastisk, men jeg ble samtidig litt småskjelven. Jeg tenke at nå må jeg ikke finne på noe dumt. Det er ofte at bjørner har knust ruter, og døra i hytta er heller ikke særlig solid. Men etter en stund ruslet de av gårde, forteller Stavanger-mannen.

– Denne binna så skikkelig koselig ut, sier Bjørn Naustervik Myklebust. Foto: Bjørn Naustervik Myklebust

Binne med to unger

Da Myklebust gjorde seg klar til å forlate hytta, så han fire isbjørner til.

– Det var en binne med to unger som gikk over isen. Og så var det en hannbjørn som gikk i det samme sporet bare ti minutter etterpå. Så det var virkelig trafikk altså, ler han.

På hjemturen så han to isbjørner til. Den ene kom gående mot Myklebust og hundene, og ble så nærgående at han fyrte av et knallskudd.

– Det var en «nysgjerrigper» som kom på litt for kloss hold. Hundene begynte å bjeffe, så da sendte jeg av gårde et knallskudd. Isbjørnen snudde og luntet av gårde. Jeg kunne se på kroppsspråket at den ikke var aggressiv. Jeg følte ikke at det var dramatisk, men man blir jo litt skjelven i beina.

Hopen ligger i Barentshavet 185 kilometer øst for sydspissen av Spitsbergen. Øya er 33 kilometer lang og to kilometer brei. Bortsett fra en meteorologisk stasjon er øya ubebodd.

Vel fremme på Hopen meteorologiske stasjon så han enda to isbjørner.

– Ja, og det blir 14 på ett døgn, sier han.

Isbjørnforsker ved Jon Aars Norsk polarinstitutt, sier det er spesielt, men ikke eksepsjonelt å se så mye isbjørn på Hopen.

– Det er svært variabelt hvor mye bjørn som er der. Jeg har opplevd at vi ikke har sett

Isbjørnforsker ved Norsk Polarinstitutt, Jon Aars, sier gode isforhold er årsaken til at det er så mye isbjørn på Hopen. Foto: Mattias Høyem / NRK

isbjørn i det hele tatt, mens det for 10–20 år siden ikke var uvanlig å se et tosifret antall bjørner. At det er mange nå tyder på gode isforhold, sier han.