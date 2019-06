Bjørn gikk til angrep rett ved bebyggelse: – Nakkehårene reiser seg

– Det er så nært at det går kaldt nedover ryggen, sier Edgar Fedreheim.

Han bor like i nærheten av hvor bjørnen angrep sist. Det siste sauekadaveret ble nemlig funnet på hans eiendom – bare 200 meter nord for huset hans. Han synes det er ubehagelig å vite at det er en bjørn som lusker i nærheten.

– Det er første gang vi opplever bjørn så nært. Alle naboene er sjokkerte. Det er nesten uvirkelig, sier Fedreheim.

– Nakkehårene reiser seg

Bare den siste uken er to voksne sauer og to lam dokumentert drept av bjørnen. Kadavrene er funnet i Skånland og Evenes kommune i henholdsvis Troms og Nordland fylker.

– Situasjonen har eskalert litt. Det spesielle her er at sauen er funnet rett bak bebyggelse. Så nå begynner bjørnen å komme litt heslig nært, sier leder i beitelaget i Evenes og Tjeldsund, Birgitte Rørvik Bruun.

– Nakkehårene reiser seg når man hører hvor nært det er. Dette er jo i vårt nærområde, og vi vet ikke om det finnes flere kadaver der ute.

Beboerne i kommunen er ikke vant til at det ferdes bjørn i området. Vanligvis holder den til lenger nord i fylket, ifølge Bruun.

– Til og med eldre folk her i området husker ikke at det noensinne har vært bjørn her. Det skal ikke være bjørn her. Det virker som bjørnen er helt ute av kurs.

Omtrent samme periode i fjor herjet en eller flere slagbjørner i saueflokkene i Bardu, lenger nord i Troms. I løpet av noen uker ble 60 sauer drept, og til tross for iherdig innsats fra jaktlaget i seks uker, lyktes de ikke å felle bjørnen.

– Gleder meg til de får felt bjørnen

Gratangen interkommunale skadefellingslag har nå fått tillatelse til å ta ut bjørnen. Fredag ble det også satt inn sporhund fra Statens naturoppsyn i søket.

– Vi er kjempefornøyde med at vi har fått fellingstillatelse. Jaktlaget står på og prøver å få tatt ut bjørnen, sier Bruun.

Beitelagene har også sendt en søknad til Miljødirektoratet med ønske om at Statens naturoppsyn kan overta hele jakta. Direktoratet har foreløpig ikke behandlet søknaden.

– De har jo myndighet til å bruke helikopter, men det spørs hvor aktuelt det er nå ettersom bjørnen ser ut til å befinne seg i tett skogterreng. Nå håper vi bare at bjørnen blir tatt så fort som mulig.

Det håper også nabo Edgar Fedreheim. Han sier det er belastende for naboene å vite at det fortsatt kan være en bjørn i området.

– Vi tør ikke å gå turer lengre, så nå går vi kun langs hovedveien når vi skal ut av huset. Ingen tør jo å gå i et område hvor det er bjørn, sier han og legger til;

– Jeg gleder meg til de får felt bjørnen, først da får vi tryggheten tilbake.