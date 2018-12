I mars i fjor rykket politiet ut til en bolig i Lofoten etter å ha mottatt en bekymringsmelding.

Etterforskning skulle avdekke en svært grov sedelighetssak. To kvinner og to barn skal i lengre tid ha levd under det deres bistandsadvokat beskriver som et regime av vold, voldtekt og undertrykkelse.

– Det har vært veldig tungt for dem, og det er veldig tungt å ha saken hengende over seg. De prøver å få livet sitt på plass igjen, sier Samland.

Lovens strengeste straff

En 33-år gammel mann med bostedsadresse i Tromsø må i februar møte i Salten tingrett, tiltalt etter blant annet straffeloven § 192, 3. ledd, som gjelder voldtekt under særdeles skjerpende omstendigheter. Lovbruddet har en strafferamme på 21 års fengsel, det vil si lovens strengeste straff.

– Det er en sak som regnes som særlig alvorlig, derfor er det riksadvokaten som har tatt ut tiltale. Det er en særlig smertefull og krenkende voldtekt. Da er strafferammen 21 år, forklarer statsadvokat Jorild Steindal, til NRK.

Voldtekten skal ifølge tiltalen ha funnet sted en sommerdag i 2015. Tiltalte skal ha tvunget sin daværende samboer til å drikke hans urin, før han voldtok og mishandlet henne.

Systematisk mishandling i årevis

I tingretten må 33-åringen svare for påstander om grov mishandling av to samboere, mishandling av sine to barn, samt gjentatte overgrep mot samboerne.

Straffen for grov mishandling i nære relasjoner er fengsel inntil 6 år, mens straffen for voldtekt etter § 192 annet ledd er fengsel inntil 10 år.

For en av de to samboerne går historien flere år tilbake i tid, til 2010 da paret bodde sammen i Tromsø.

I årene 2010 til 2017 viste han ifølge påtalemyndigheten et vedvarende mønster av aggresjon, vold, trusler og manipulering.

Kvinnen skal ha måttet tåle slag, spark, kvelertak og trusler med våpen. Ved en anledning skal han ha tatt så hardt kvelertak på henne at hun ikke fikk puste.

Små barn var vitner

Paret flyttet etter hvert til Lofoten med sine to små barn. I 2016 fikk tiltalte en samboer nummer to.

I Lofoten skal mishandlingen ha fortsatt, men nå med to fornærmede og én overgriper under samme tak.

Tiltalen beskriver hvordan tiltalte skal ha utøvet vold mot de to kvinnene, truet med å drepe dem og torturere dem, voldtatt dem, tvunget dem til å drikke hans og hverandres urin, samt tvunget dem ut i vinterkulda i undertøyet eller uten yttertøy. En av dem skal ha blitt tvunget til å overnatte ute i telt i to netter.

Noen handlinger skal ha skjedd med de to små barna som vitner.

Tiltalte skal videre ha presset de to kvinnene til å dele seng med ham og ha seksuell omgang med hverandre. Ved en anledning skal han ha bedt samboer én om å helle etsende væske over samboer to. Hvis ikke hun gjorde dette ville han drepe henne og utslette hele slekten hennes, står det i tiltalen.

– Hvorfor ble kvinnene hos ham?

– For det første er ikke kvinnene norske. Og moren til hans to barn hadde ikke noe nettverk der de bodde. Han manipulerte dem og gjorde dem avhengig av ham, sier Monica Samland.

Tiltalte sitter for tiden i fengsel. For ett år siden ble han dømt til fire års fengsel for gjentatte, grove seksuelle overgrep mot sin egen søster over flere år.

Den tiltalte 33-åringens forsvarer, Sven Crogh, sier han foreløpig ikke har noen kommentarer til saken.