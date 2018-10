Bestilte sprettert til barna – fikk bot for brudd på våpenloven

Helt uvitende om at spretterten blir betraktet som et våpen, la han inn en bestilling hos nettbutikken Wish.com. Spretterten kom imidlertid aldri fram, og Tommy Bolle fikk pengene tilbake.

– Så tenkte jeg ikke noe mer over det, helt til det for noen dager siden plutselig lå et brev i postkassen, fra politiet, sier han til NRK.

I brevet står det at Bolle må betale en bot på 8000 kroner, eller sone en fengselsstraff på 16 dager, for brudd på våpenloven.

– Det er helt forferdelig at jeg risikerer å få på rullebladet at jeg har drevet med våpensmugling når jeg bare skulle kjøpe et leketøy til ungene, sier han.

Her står det svart på hvitt at Tommy Bolle får bot på 8000 kroner for innføring av en sprettert. Foto: PRIVAT

Økonomiske konsekvenser

Tommy Bolle og familien bor i den lille bygda Gratangbotn i Troms. Han minnes da han selv var liten og lekte mye ute med sprettert på boks.

– Jeg hadde jo bare gode intensjoner da jeg bestilte den. Jeg er vokst opp på bygda, og var vant til å leke mye i skogen. Jeg tenkte det kunne være artig for ungene å prøve å skyte med erter på boks, slik jeg selv gjorde da jeg var liten.

ULOVLIG: Slik så spretterten som ble beslaglagt ut. Foto: Skjermdum fra Wish.com

Dersom Tommy ikke godtar boten, vil den øke til 9600 kroner i tillegg til at han må betale for eventuelle saksomkostninger.

– Jeg ble ufør i ung alder, så 8000 kroner snur opp ned på hele familieøkonomien. Det er enormt mye penger for en småbarnsfamilie.

Ifølge våpenloven er det forbudt å erverve, eie eller inneha maskinproduserte spretterter ment for det kommersielle markedet.

Forbudet mot å kjøpe, erverve, eie eller inneha spretterter Ekspandér faktaboks Ved siste endring av våpenforskriftene med ikrafttredelse fra 1. januar 2000, ble det innført forbud mot å kjøpe, erverve, eie eller inneha spretterter.

Departementet understreker at dette forbudet først og fremst er ment å ramme de kraftige maskinproduserte sprettertene for omsetning på det kommersielle markedet.

Forbudet er således ikke ment å ramme såkal husflidpretterter, dvs. hjemmelagede trespretterter e.l., eller tilsvarende spretterter. Kilde: Regjeringen

Voldsprodukt

Årsaken til at Bolle aldri fikk spretterten i posten skyldes at pakken fra Taiwan ble beslaglagt av tollvesenet så snart den kom til Gardermoen.

– Tollvesenet anmelder det til Øst Politidistrikt. De finner ut hvor personen som har bestilt varen bor og sender det videre til politidistrikt vedkommende tilhører, sier politiadvokat hos Politimesteren i Troms, Aase Widding.

Bestemmelsen i loven definerer spretterter sammen med en rekke gjenstander som «voldsprodukt». Det er straffbart å innføre.

– Det gjelder blant annet eksempelvis elektrosjokkvåpen, batangakniver og slåsshansker, sier Aase Widding.

§ 9.Forbud mot våpen eller lignende som ikke faller innenfor våpenloven § 1 Ekspandér faktaboks Det er forbudt å erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpen, pepperspray og andre selvforsvarsmidler med tilsvarende virkning, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør for utskyting av piler eller andre gjenstander, spretterter eller andre tilsvarende særlig farlige gjenstander uten aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter. Denne bestemmelsen gjelder ikke for våpen som er bestemt for eller tilhører politiet eller Forsvaret. Det er forbudt å erverve, eie eller inneha armbrøst uten tillatelse fra politimesteren. Det kan gis tillatelse til å erverve, eie og inneha armbrøst når vedkommende oppfyller kravene nevnt i § 10. Dette ledd gjelder ikke armbrøst ervervet før 1. januar 1993. Politimesteren kan dispensere fra forbudet i første ledd dersom særlige grunner foreligger

Standard bot

Politiadvokaten sier de jevnlig får inn saker i forbindelse med import at denne type våpen, og boten på 8000 kroner er standard sats. Men den bøtelagte har mulighet for å ikke vedta forelegget.

– Hvis han mener han ikke har gjort noe straffbart har han mulighet for å ikke vedta forelegget. Men hvis vi finner ut at forelegget står seg, blir saken sendt til tingretten, så blir det opp til domstolen å avgjøre.

Aase Widding sier at man også kan erklære at man ikke godtar botens størrelse ut fra dårlig økonomi.

LES OGSÅ: