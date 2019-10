Bergingsforsøket mislyktes - havarert tråler må ligge til sommeren

Arbeidet med å fjerne den havarerte reketråleren «Northguider» i Hinlopenstretet på Svalbard utsettes til neste sommer. Det bekrefter operasjonsleder i Kystverket, Rune Bergstrøm overfor NRK.

Det nederlandske bergingsselskapet Smit Salvage har sammen med forsikringsselskapet Gard siden august jobbet på spreng med å få vraket fjernet. Arbeidet har imidlertid blitt avbrutt en rekke ganger på grunn av vanskelige isforhold. I tillegg har det vist seg at tråleren større skader enn først antatt.

– Vi fikk i dag beskjed fra Gard og Smit Salvage at det ikke er mulig å gjøre mer i høst. Da de fikk rettet opp tråleren, viste det seg at skadeomfanget er så stort at det ikke er mulig å sveise tråleren tett og slepe den ned til fastlandet. Nå må det lages en annen plan for å få tråleren fjernet, sier Bergstrøm til NRK.