Beltevogn i brann i Bardu – fem sendt til helsesjekk

– Under en øvelse i en av underavdelingene til Brigade Nord var fem vernepliktige soldater ute med beltevogn da de oppdaga at det brant i BV 206-en de kjørte. De klarte ikke å slukke brannen sjøl, og tilkalte brannvesenet. De evakuerte rutinemessig først til Troms militære sykehus og deretter til sykestua på Bardufoss for kontroll. Vi har ingen indikasjoner på personskader foreløpig, sier talsmann for Hæren, Ole Johan Skogmo.

Talsmann for Hæren, Ole Johan Skogmo. Foto: Torgeir Haugaard/ Forsvaret

Brannen skjedde i Setermoen skytefelt, cirka 600 meter fra veien.

Brannvesenet har onsdag kveld kontroll på brannen. Beltevognen er totalskadd.

Både sivilt politi og militærpolitiet er på stedet og saka etterforskes.

– Det er for tidlig å konkludere med hva som har skjedd, det er det etterforskinga skal få fram, sier Skogmo.

Pårørende er varslet

De fem soldatene tilhører artilleribataljonen i Brigade Nord. Nå blir de ivaretatt etter Forsvarets rutiner.

– For sikkerhet skyld blir de liggende på overvåking på sykestua over natta i tilfelle det skulle oppdages noe. Forsvaret har også gode rutiner for krisehåndtering, som vi bruker i alle slike saker.

Skogmo kan ikke opplyse hvor hen i landet de fem vernepliktige soldatene er hjemmehørende.

– Familiene til de som har vært involvert, er varslet om hendelsen, sier Skogmo.

Beltevognen er svenskprodusert, og er en vogn Forsvaret har hatt i 30 år.

– Det er ikke noen historikk som tilsier at en slik brann er en påregnelig eller vanlig hendelse, sier Skogmo.