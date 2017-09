Bekymret over miljøskeptikere

En ny undersøkelse viser at en av fem velgere er uenige i at klimaendringene er menneskeskapt.

Dette er klimaskeptikerne Ekspandér faktaboks Norstat har spurt norske velgere om de er enig i at «klimaendringene er menneskeskapte». 18 prosent sier seg helt eller delvis enig

sier seg helt eller delvis enig Menn er oftere uenig i påstanden enn kvinner. 24 prosent av menn sier de er uenig, mot 12 prosent av kvinner

er oftere uenig i påstanden enn kvinner. 24 prosent av menn sier de er uenig, mot 12 prosent av kvinner Bygdefolk er mest skeptiske til klimaendringer. Mens 12 prosent av Oslos befolkning er uenig i påstanden, er andelen 23 prosent blant folk på landsbygda

er mest skeptiske til klimaendringer. Mens 12 prosent av Oslos befolkning er uenig i påstanden, er andelen 23 prosent blant folk på landsbygda Gamle er mer klimaskeptiske enn unge. 24 prosent av de over 50 år er uenig i påstanden. Blant folk under 30 er andelen 12 prosent

er mer klimaskeptiske enn unge. 24 prosent av de over 50 år er uenig i påstanden. Blant folk under 30 er andelen 12 prosent Utdanning reduserer klimaskepsis. Mens 24 prosent av folk med kun videregående utdannelse er uenig i påstanden, er andelen 13 prosent blant folk med over fire års høyere utdannelse

reduserer klimaskepsis. Mens 24 prosent av folk med kun videregående utdannelse er uenig i påstanden, er andelen 13 prosent blant folk med over fire års høyere utdannelse Frp og Sp har de mest klimaskeptiske velgerne 1000 velgere deltok i undersøkelsen, som ble utført for NRK i begynnelsen av august.

Det bekymrer andrekandidat til stortingsvalget for Troms Ap, Martin Henriksen. Han mener det er alvorlig at mange fornekter at klimaendringene har sammenheng med forurensing skapt av mennesker.

– Det er full enighet blant de fleste seriøse forskere i verden om at klimaendringene er menneskeskapt, sier Ap-politikeren.

Flest Frp skeptikere: – Ikke overraskende

En helt fersk spørreundersøkelse foretatt av NORSTAT, på vegne av NRK, viser at en av fem velgere er uenige i at endringene i klimaet er forårsaket av mennesker. De fleste skeptikerne finner man i Frp, der nesten halvparten av de spurte er skeptiske til at menneskene er årsaken til klimaforandringene. Ikke overraskende, sier Martin Henriksen.

Andrekandidat til stortingsvalget for Troms Ap, Martin Henriksen. Foto: Martin Mortensen / NRK

– Jeg må stille spørsmål om vi nå betaler prisen for at vi har en klimafornekter som president i USA, og klimafornektere representert ved Fremskrittspartiet i regjering i Norge.

Martinsen viser blant annet til tidligere uttalelser fra justisminister og stortingskandidat for Troms Frp, Per-Willy Amundsen.

Men uansett, de fleste som er spurt i undersøkelsen tror at klimaendringene skyldes forurensing fra oss mennesker. Om enn i kombinasjon med bidrag fra naturen.

– Hvis ikke holdningen til skeptikerne endres, er det svært alvorlig, mener Martin Henriksen.

Justisminister Per-Willy Amundsen har ikke vært tilgjengelig for kommentarer.