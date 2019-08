Beklager til Unge Venstre: – Ikke riktig å fjerne hasj-plakat

– Vi skulle gjerne vært hendelsen foruten. Jeg må ta min del av ansvaret for at den oppsto, og jeg beklager til Unge Venstre for at det ble sånn, sier fylkesutdanningssjef Børre Krudtå til NRK.

Da det skulle arrangeres skoledebatt ved Breivang videregående skole grep skoleledelsen inn. Unge Venstre ble fysisk stoppet da de var i gang med å sette opp en rollup som har bilde av en hånd som holder en joint og slagordet «Legalize it».

Samtlige ungdomspartier bestemte seg da for å forlate skolen i protest og ikke gjennomføre debatten.

SE VIDEO:

Konfrontasjon mellom Unge Venstre i Tromsø og ledelsen ved Breivang videregående skole. Du trenger javascript for å se video. Konfrontasjon mellom Unge Venstre i Tromsø og ledelsen ved Breivang videregående skole.

Skoleledelsen viste til et pålegg fra fylkesutdanningssjefen, der de hadde fått beskjed om å ikke tillate rollupen fra Unge Venstre, fordi det i opplæringsloven står at skoleeier blant annet skal sørge for at elever ikke blir utsatt for reklame.

Nå snur fylkesutdanningssjefen:

– Å nekte er ikke riktig ut fra de vurderingene vi har fått fra kunnskapsministeren og sentrale politikere nå. Men vår vurdering, som skolen agerte ut fra, ble gjort for mange dager siden. Det har gått veldig greit mange plasser, men i dag gikk det ikke greit, sier Krudtå.

– Innskrenking av ytringsfriheten

Utdanningssjefen vil ikke klandre skoleledelsen eller de ansatte for at hendelsen oppsto, fordi de opptrådte i tråd med beskjeden fra skoleeier. Børre Krudtå ønsker å tilby partiene å gjennomføre en ny valgdebatt på Breivang.

– Vi kommer fortsatt til å henstille om at Unge Venstre ikke bruker rollupen. Den synes vi er uheldig. Men så lenge ministeren har gjort en vurdering om at dette er lov, kommer vi til å tilpasse oss det.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner sier til NRK at han tidligere har gjort det klart at opplæringsloven ikke gir fylkeskommunene adgang til å skjerme elevene mot den type ytringer som ligger i Unge Venstres kampanje.

– Skolevalg er en del av demokratiopplæringen. Der står partiene fritt til å fremme de sakene og synspunktene de ønsker. Fylkeskommunene har ikke grunnlag for å hindre Unge Venstre i å fremføre sine synspunkter.

– Vanskelig å forstå at det går an å tråkke så feil

Leder i Venstre, Trine Skei Grande er glad for at utdanningssjefen har snudd og forholder seg til instruksjonene som har kommet fra Kunnskapsdepartementet.

– Dette var ikke en opptreden der de voksne virket som de voksne i rommet. Vi må møte argumenter med argumenter, og ikke rive ned hverandre standpunkt. Det er ingen tvil om at dette var en innskrenking av ytringsfriheten.

Abid Raja (V) synes det var samlende og rørende at alle ungdomspartiene slo ring rundt Unge Venstre, som han mener er det samme som å slå ring rundt ytringsfriheten og den politiske meningsfriheten.

Raja synes det er bra at utdanningssjefen beklager, men mener det som skjedde går i strid med de viktigste verdiene i Norge.

– Ytringsfriheten handler også om trykkefrihet, om det skrevne ord. Det er så grunnleggende at det er litt vanskelig å forstå at det går an å tråkke så feil. Det er barnekunnskap, så jeg er sjokkert.

Leder i Venstre, Trine Skei Grande synes episoden ved Breivang videregående vitner om et behov for demokratiundervisning. – Dette handler ikke om å støtte en mening, men om å støtte retten til å ytre seg i det offentlige rom. Foto: Siv Sandvik / NRK

Slik svarer Fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied (V): Ekspandér faktaboks Fylkesråd for utdanning Roar Sollied sier han har vært orientert om utdanningsjefens tolkning av opplæringsloven, og han hadde ingen innvendinger. Etter å ha sett fredagens hendelse og utvikling, sier han følgende: – Jeg beklager denne utviklingen fordi det var ikke hensikten, og slik kan vi ikke ha det. – Hvis alternativet er å avlyse videre skoledebatter, må det ikke herske tvil om at skoledebattene og ytringsfrihet går først, sier han og legger til at de i Troms vil prøve å sette opp en ny dato for avlyst debatt. Sollied understreker likevel at det holdningsskapende arbeidet i skolene mot rus fortsatt er gjeldende. – Det har selvsagt aldri vært intensjonen å hindre debatt om avkriminalisering av bruk av rusmidler eller andre temaer.

– Kunne vært unngått

Etter å ha forlatt Breivang videregående dro ungdomspolitikerne videre til Kongsbakken videregående, der det skulle være ny skoledebatt. Der fikk de beskjed om å ikke lage valgtorg eller møte elevene, kun gjennomføre debatt.

Det førte til at ungdomspolitikerne møtte opp med teip foran munnen, før fylkeslederen i Unge Venstre startet med å forklare hva som hadde skjedd og at de ser på det som et brudd på ytringsfriheten.

Fylkesleder i Unge Venstre, Benedicte Bjørnå. Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Fylkesleder i Unge Venstre, Benedicte Bjørnå sier til NRK at hun må få dagens hendelser litt på avstand før hun tar en avgjørelse om hun skal møte opp på Breivang igjen.

– Det er fint at de beklager, men de har likevel vært ansvarlig for en uheldig hendelse som kunne vært unngått, hvis man hadde fulgt ytringsfriheten, loven og det kunnskapsministeren har sagt. Det skulle aldri skjedd i utgangspunktet.

Bjørnå setter pris på støtten fra Venstre-lederen på en dag hun selv omtaler som mildt traumatisk.

– Jeg har selv snakket med Trine i dag på telefonen, og fått veldig mye støtte som jeg setter enormt pris på.