Bardufoss-skvadronen om helikopter-løfter: – Lite konkret

– Det er fortsatt vanskelig å si hvilke konsekvenser dette vil få for oss. Så vi må nok forberede oss på en ny tid med usikkerhet frem til en avgjørelse ligger klar til våren, sier tillitsvalgt i 339-skvadronen Geir Brandsegg.

Heimevernet får flere soldater, og opposisjonen har fått gjennomslag for prinsippet om en delt helikopterløsning mellom Bardufoss og Rygge. Bardufoss flystasjon videreutvikles som base med egen ledelse, budsjett og resultatansvar.

Sivile eller forsvarets helikoptre?

Brandsegg er fornøyd med at komiteen innstiller på å opprettholde helikopterstøtten på Bardufoss, men savner mer konkrete signaler.

– Blant annet sier de lite om det er Forsvaret som skal stå for helikopterdekningen, eller om vi skal belage oss på sivile helikoptre.

– I tillegg blir det spennende å se hvordan de velger å fordele helikopterstyrken. Dersom de velger å flytte noen av våre 339-helikoptre til Rygge, er det viktig at vi samtidig beholder personalet vårt her på Bardufoss. Det er blant annet viktig for beredskapen, sier Brandsegg.

Planen for Hæren og Heimevernet Ekspandér faktaboks * Regjeringen la i oktober fram en proposisjon om landmakten etter et utredningsarbeid som ble innledet i fjor. Forslaget bygger på langtidsplanen for Forsvaret, som Ap sikret flertall for i fjor. * Landmaktproposisjonen har vært til behandling i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, og en avtale mellom Høyre, Frp, Ap, Venstre og KrF ble lagt fram tirsdag. * Her er noen av tiltakene det nå er enighet om: * Reform av førstegangstjenesten, som blant annet innebærer 16 måneders tjeneste for enkelte stillinger i Hæren og flere årlige innrykk av vernepliktige. * Økt tilstedeværelse i Finnmark, ikke minst ved å etablere en kavaleribataljon på Porsangmoen. Samle Hærens og Heimevernets avdelinger i Finnmark under en felles ledelse. * Opprettholdelse av de elleve HV-distriktene samt Telemark bataljon med dagens høye vervingsgrad. Heimevernet skal ha 40.000 soldater. * Investering på 54 milliarder kroner i nytt materiell og 6 milliarder kroner i nødvendig infrastruktur. Kan bli økt, en oppdatert plan kommer i revidert nasjonalbudsjett (RNB) til våren. * Delt helikopterløsning mellom Bardufoss og Rygge. Regjeringen skal i RNB legge fram et opplegg som sikrer Hæren dedikert helikopterstøtte. * Lån eller leasing av stridsvogner fra 2019 for å oppnå rask oppgradering av kapasiteten. * Regjeringen skal legge fram en oversikt over kostnader forbundet med å beholde 2. bataljon oppsatt med minimum én stridsgruppe med ett til to kompanier med støtteelementer på Skjold. Kilde: NTB

Savner konkrete signaler

Ordføreren i Målselv kommune, Nils Fossehaug, synes også innstillingen er lite konkret.

– Jeg håper politikerne nå kan gjennomføre et solid studie av helikopterbehovet, og legge frem noe som er ordentlig vurdert, i stedet for å leke seg med tanken om å skulle sette inn sivile helikoptre, sier Fossehaug.

En ny langtidsmelding for Forsvaret, Kampkraft og bærekraft, ble i fjor lagt frem av regjeringen. Meldingen fikk flertall i Stortinget med støtte fra Arbeiderpartiet.

Samtidig ble det ikke enighet om politikken for landmakten i Forsvaret, det vil si Hæren og Heimevernet, da detaljene om hvordan regjeringa ville utvikle Hæren og Heimevernet ble lagt fram 12. oktober.

Opposisjonen var blant annet kritisk til at det tar lang tid før Norge får noe stridsvogner. Regjeringa fikk ros for at forsvarsplanene innebar flere arbeidsplasser i Finnmark, mens Troms var sterkt kritisk til at Bell-helikoptrene skulle flyttes fra Bardufoss til Rygge.