Avslutter søket for i dag: – Det er utfordrende og tidkrevende arbeid

– Vi har virkelig fått jobbet godt i dag med mye folk i søkeområdet, sier innsatsleder Ragnar Schjølset.

Et mannskap på totalt 35 personer har drevet søk i skredområdet siden lørdag morgen. Enkelte har vært i søk i hele sju timer. Både Forsvaret, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og politiet bidrar i leteaksjonen.

– Utfordringen er at skredet er langt og forholdsvis bredt. Vi har også tatt ut skredmasser før vi gikk inn i søk ved hjelp av Forsvaret og sprenging, så det er på en måte to skred som ligger der. I tillegg er det veldig varierende snødybde, sier Schjølset.

Søndag vil letemannskapene prøve et nytt type søk.

– Vi vil få bistand til å søke med radar, og det har vi ikke prøvd så langt i letearbeidet.

Det er et langt og bredt skred som skal søkes med søkestenger for å finne den fjerde skituristen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Søker med mannskap og hunder

Fredag fortalte NRK at man ikke vet hvor den siste omkomne ligger, noe som gjør søkearbeidet ekstra krevende. Letemannskapene har de to siste dagene gjort et såkalt trepunkts grovsøk.

– Søkeområdet som vi har sett oss ut er stort og langt, og trepunkts grovsøk som vi holder på med nå, er veldig krevende. Det er et type søk som ikke gir 100 prosent garanti for treff.

Tre av skituristene som ble tatt av snøskredet 2. januar er så langt funnet omkommet, mens den fjerde fortsatt er savnet.

Siden onsdag denne uken, da den første personen ble funnet, har letemannskaper jobbet i fjellsiden. Fredag jobbet de også etter mørkets frembrudd uten å gjøre funn. Lørdag morgen startet de arbeidet igjen.

– Vi startet med å flyve inn mannskap klokka 09 ved hjelp av Forsvaret. Det er både søk med hund og søk med mannskap, sier Schjølset til NRK.

– Krysser fingrene for godt vær

Det har vært gode værforhold lørdag, og Schjølset håper det vedvarer også når leteaksjonen gjenopptas søndag morgen.

– Det har vært veldig fine forhold. Det er riktignok kaldt, men klar og god sikt. Så vi krysser fingrene for godt letevær også på søndag.

Arbeidet gjøres ved søkestenger som de stikker ned i snølaget, og ser om de får treff.

– Snølaget er veldig varierende. Noen plasser er det flere meter tjukt, mens andre steder er det mer grunt. Det er utfordrende å søke med søkestenger, sier innsatslederen.