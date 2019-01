Avbrøt nytt søk etter omkomne – for farlig å sette mannskaper på bakken

– Vi har akkurat avsluttet videre forsøk på å søke fordi været igjen er for dårlig. Vi har med bistand fra Forsvaret hatt et helikopter som har forsøkt å frakte inn en hundepatrulje fra politiet og skredeksperter fra Røde Kors. Forholdene var for dårlige til at vi kunne sette mannskaper ned på bakken, opplyser operasjonsleder Reinert Johansen i Troms politidistrikt til NRK klokka 11.50.

Ny vurdering blir ifølge politiet gjort mandag morgen.

To skredsøkere som lå i nærheten av hverandre i skredet ga fredag utslag. Søndag skulle det gjøres forsøk på lokalisere de omkomne.

– Smertefullt

Ambulansehelikopteret fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) bisto i søket. Klinikkoverlege Mads Gilbert sier fokuset er nå helt og holdent på de etterlatte.

– Familiene til de fire omkomne er nå sammen med et lokalt kriseteam i Balsfjord. Sammen med politiet og det lokale kriseteamet gjør vi alt vi kan for å ivareta dem. Det er en forferdelig situasjon for ofrenes familier, deres venner og kjærester, sier Gilbert, og legger til:

– Vi leter etter fire unge mennesker som ligger i raset, og alle kan jo tenke seg hvor smertefullt det er og hvor utålmodige de er når det gjelder å få gravd fram deres kjære som nå er døde.

– Skredsøkere trolig tomme for batteri

Skredet er cirka 300 meter bredt og anslått til 600–700 meter langt. Skredfaren er ifølge varsom.no fortsatt betydelig i området.

– Det første som gjøres er vurdering av sikkerheten til de som skal lete. Søket fra helikopteret er jo trygt, men når man skal sette folk på bakken så må man være sikre på at det ikke går et nytt skred som begraver flere personer, forklarer snøskredekspert Kjetil Brattlien fra Norges Geotekniske Institutt (NGI).

Brattlien sier det vil være naturlig å starte søket rundt de to signalene fra de to skredsøkerne.

Men batteriene fra en skredsøker varer vanligvis i cirka 100 timer, og Brattlien sier senderne nok er tomme for batteri nå. Det gjør situasjonen krevende. Lavinehundene blir ifølge skredeksperten derfor svært viktig.

– Hvor langt tid kan det ta før mann finner de personer i et slikt skred?

– Et så stort skred tar det svært lang tid å søke gjennom. Så man får virkelig håpe at man klarer å finne de savnede ved hjelp av skredsøkere eller ved hjelp av lavinehund. Skal man gå manngard med søkelinjer og søkestenger så tar det svært lang tid å finne de omkomne.

Flere forsøk

Det er siden onsdag gjort flere forsøk på å søke etter de fire savnede skikjørerne, men dårlig vær og skredfare har gjort forholdene vanskelig for mannskapene.

Fredag opplyste politi og helsevesen på en pressekonferanse at det ikke lenger er håp om å finne den svenske kvinnen og de tre finske mennene i live.

Søk var i utgangspunktet innstilt til over helga på grunn av værforholdene, men søndag åpnet deg seg et værvindu.

Grafikken viser ruta politiet antar de fire savnede skikjørerne gikk (blå linje). Den røde firkanten markerer skredet.

SØK: Fredag ettermiddag ble skredområdet i Tamokdalen gjennomsøkt fra lufta. Du trenger javascript for å se video. SØK: Fredag ettermiddag ble skredområdet i Tamokdalen gjennomsøkt fra lufta.

