Juryen mener han når lengre enn de fleste. At han forteller med en entusiasme som er de færreste forunt.

Derfor har professor ved UIT-Norges arktiske universitet også fått den prisen han selv mener henger høyest.

Han er kåret til Norges beste forskningsformidler av Norges forskningsråd.

– Det er den største hedersbevisningen du kan få som forskningsformidler i Norge. En vanvittig motivasjon og ære, og en bekreftelse på at det man har gjort er bra, sier Audun Rikardsen til NRK.

Prisen er på 500.000 kroner.

Naturfotografi av Audun Rikardsen Foto: Audun Rikardsen Foto: Audun Rikardsen Foto: Audun Rikardsen Foto: Audun Rikardsen Foto: Audun Rikardsen Foto: Audun Rikardsen

Rikardsen er professor i arktisk biologi og marin biologi, ekspert på hvaler og som nevnt også en verdenskjent naturfotograf.

At han har gjort mye riktig når han har delt av sin kunnskap og opplevelser bekreftet i aller høyeste grad forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø.

Tirsdag delte hun ut prisen under den nasjonale åpningen av Forskningsdagene 2019.

Foto: Skjermdump

– Vi trenger kunnskap for en opplyst debatt og for å ta gode beslutninger. Forskere som formidler så godt som Rikardsen er viktige både for politikere som skal fatte gode vedtak og for å sikre fortsatt høy tillit til forskningsresultater blant folk flest, sa Nybø (V).

Audun Rikardsen har gjennom mange år strukket seg lengre enn de fleste for å ta bilder ingen har sett maken til. Han har etter hvert blitt kjent for å gjøre det vanskelig for seg selv når han skal fange dyrene i linsa.

Se hvordan Audun Rikardsen jobber for å fange bildene han har blitt verdenskjent for. Du trenger javascript for å se video. Se hvordan Audun Rikardsen jobber for å fange bildene han har blitt verdenskjent for.

For det har han blant annet blitt premiert i naturfotografenes «Oscar» flere ganger, men han har også formidlet kunnskap når han har fulgt hvalens vandring, eller når det kommer til den etter hvert også kjente hvithvalen «Hvaldimir».

Den som får prisen som Årets forskningsformidler jobber med aktuelle tema i samfunnsdebatten, som bruk og fordeling av naturressurser og med marin forsøpling.

Det ble god kontakt mellom hvalforsker Audun Rikardsen og «Hvaldimir» i havnebassenget i Hammerfest. «Han her karen trenger mye kjærlighet», skal Rikardsen ha sagt da han kom opp av vannet. Foto: Gerd Hagen

Også dette trekkes frem i juryens begrunnelse:

«Vinneren har over flere år utmerket seg med en svært høy formidlingsaktivitet av forskning rettet mot barn og unge, til fagfolk, til beslutningstakere og til brede lag av befolkningen.»

– Jeg har jo fått noen ulike priser av ulik valør, men dette er den største​​​​​​, sier Rikardsen til NRK tirsdag kveld.