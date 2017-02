Aspaker: – Norske politikere må være på vakt

– I den nye trusselvurderinga fra Politiets sikkerhetstjeneste advares det bl.a. mot spionasje fra Russland. Aktiviteten retter seg blant annet mot mål innenfor norsk forsvars- og beredskapssektor, samt mot politiske beslutningsprosesser og kritisk infrastruktur, mener PST.



Vik Aspaker sier hun forstår advarselen til norske politikere.

– Vi må ivareta norske interesser på en sånn måte at det ikke kommer i hende på uvedkommende. Vi ser jo at andre land er opptatt av hva som skjer i Norge. De er opptatt av norsk industri og jeg tror rett og slett at vi ikke må være naiv i forhold til at det er informasjon vi sitter på som kan misbrukes av andre, sier Vik Aspaker.

Tar forholdsregler

Vik Aspaker sier politikerne her hjemme tar sine forholdsregler når de sitter sammen å diskutere sensitive temaer og informasjon som ikke skal ut eller er strengt hemmelig.

– Da legger vi fra oss alle elektroniske duppeditter. Det kan være Apple Watch, iPaden eller mobiltelefonen. Og så har vi møterom både på Stortinget og i regjeringsbygningene som er fri for elektroniske hjelpemidler, sier hun.

Høyre-politikeren, som er inne i sin siste periode på Stortinget etter til sammen 16 år i rikspolitikken, sier partiene må tenke over hvordan de blant annet skal beskytte seg mot datahakking ved høstens stortingsvalg.

– Jeg tror vi skal være på vakt. Vi må tenke gjennom om vi er flink nok til å beskytte data som ikke bør komme på avveie, sier Elisabeth Vik Aspaker.

– Frykter ikke

Rune Rafaelsen har i flere tiår hatt tett kontakt med Russland som leder av

– Jeg sitter ikke på sensitive opplysninger som jeg ikke kan være åpen om, sier tidligere leder i Barentssekretariatet og nåværende ordfører i Sør-Varanger. Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Barentssekretariatet og som ordfører i Sør-Varanger. Han frykter ikke at sensitiv materiale som han får fra Forsvaret og andre norske myndigheter skal bli fanget opp av russisk etterretning.

– Det er sikkert de som hevder at jeg er naiv og sier at jeg er russervennlig, men for meg er dialog med den største og viktigste arktiske nasjonen viktig. For meg som ordfører og folkevalgt er det viktig at den sivile kontakten fungerer på begge sider. Så får PST og den militære etterretningen drive med sitt, sier Rafaelsen.

Han sier han ikke sitter på viktig sensitiv informasjon og opplysninger som han ikke kan være åpen om.