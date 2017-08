Arctic Race of Norway: – Har sett på Svalbard som mulighet

Daglig leder for Arctic Race of Norway, Knut-Eirik Dybdal skal snart gå i gang med sitt femte år som direktør for rittet som strekker seg langs Nord-Norge og som stadig blir større. I år er sykkelprofil og nylige europamester Aleksander Kristoff med på laget.

– Det har en stor betydning at en slik profil er med, jeg føler det er med på å rekruttere flere til sporten, sier Dybdal.

– Det skal ikke stå på historiene

Kun dager før start er det meste på plass, og Dybdal gir bare lovord til alle involverte. Men hva er hans råd til de som skal stå langs løypa som tilskuer?

– Bare vær deg selv! Internasjonal presse har sagt at det med å komme til Nord-Norge er litt spesielt, for det skal ikke stå på historiene. Vi er jo veldig glad i å prate hvis vi får muligheten, sier han lattermildt, og fortsetter:

– Jeg oppfordrer alle som får besøk av internasjonal presse til å fortelle de gode historiene fra nord. Jeg er ganske sikker på at det vil gjøre at vi får enda mer besøk fra det store utlandet.

– De årene som har gått, hva har de gjort med deg?

– Det som sitter igjen i hjertet er at uansett hvor man har vært, om det er en stor plass eller en liten bygd, så har alle sammen ønsket å bidra og tilrettelegge for arrangementet. Det viser at det er ingen som klarer å slå Nord-Norge når det kommer til å bruke krefter for å skape gode arrangementer.

Arctic Race skal skille seg ut

– Innenfor idretten hører vi ofte at «the sky is the limit», hvordan ser du for deg veien videre for Artic Race of Norway?

– Jeg ser et utrolig stort potensial. Vi har vært på Svalbard og sett på mulighetene for å ta arrangementet dit, og vi ser også på andre muligheter for å kunne skape et annerledes sykkelritt sammenlignet med andre i Europa og rundt omkring i verden.