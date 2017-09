Åpen dag på brannstasjonen – lærer barn og unge brannsikkerhet

Brannvernuka er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og If Skadeforsikring.

– Brannvernuka har blitt en stor og fin tradisjon, sier kommunikasjonssjef i Norsk brannvernforening, Håvard Kleppe.

Siden 2002 har store og små blitt invitert til åpen dag på brannstasjoner rundt om i landet, fra Mandal i sør til Longyearbyen i nord.

– I dag så er det åpen dag på rundt 350 brannstasjoner i landet, sier Kleppe.

Den viktigste dagen i året

Jo-Inge Stenersen fra Tromsø Brann og redning sier dette er årets viktigste dag.

– Vi legger mye ressurser i dette. Vi satser på en dag med masse aktivitet, sier han.

Barn og unge får mulighet til å se hvordan brannfolkene har det på jobb. De får lære mer om brann og brannvern, delta i konkurranser og se på brannbilene.

– De kan få en tur i liften vi har her, og så får de mulighet til å kjenne på hvordan det er å krype gjennom røykkanaler, sier Stenersen.

I tillegg til en rekke aktiviteter, har brannstasjonen i samarbeid med medisinstudenter åpnet et «Bamsesykehus».

– Da får barn og unge mulighet til å reparere bamser som er syke eller skadet, sier han.

Fra venstre: Lill Gørill Skogvik, Kaisa Anna Wulff Sæther, bamsen Bjørnis, Synne Muggerud Sørensen og Jo-Inge Stenersen. Foto: Tromsø Brann og redning

Utvidet kampanjen i 2009

Fra og med 2009 utvidet Norsk brannvernforening kampanjen til å omfatte bedrifter, institusjoner, skoler, barnehager og andre virksomheter.

– Det er viktig å være forberedt, sier Håvard Kleppe. Foto: Ingar Næss

– Vi har det som heter «Nasjonal brannøvelse», der vel en halv million nordmenn deltar på brannøvelse, sier Håvard Kleppe.

Han sier «Nasjonal brannøvelse» nødvendigvis ikke trenger å gjennomføres i løpet av denne uken.

– Vi inviterer barnehager, skoler og bedrifter til å gjennomføre brannøvelse i løpet av hele september, sier han.

Flest branner om høsten

Det er ikke tilfeldig at Brannvernuka arrangeres om høsten.

– Nå går vi inn i en tid der antall boligbranner øker. Vi trekker innendørs og slår på lys og varme. Da er det en fint å komme med en påminnelse om ting man kan gjøre for å sikre hjemmet sitt, sier Kleppe.

Han sier boligbrann er de farligste brannene fordi flest mennesker dør i boligbrann.

– Vi vet at det bare er én av fire familier som gjennomfører brannøvelse hjemme. Det syntes vi er for lite. Derfor er det viktig å trene på brannøvelse, slik at man blir bedre rustet til å håndtere en reell situasjon hvis det skulle oppstå, sier han.