Ap svarer lynraskt på Sandbergs frieri: – Nei takk!

– Dette sier vi ganske enkelt takk, men nei takk til. Vi har tross alt brukt de siste fire årene på å stoppe mye av tullet Frp har forsøkt seg på, som å skrote pliktordninga, sier stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap).

Bakgrunnen er at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) mener hans parti og Høyre må samarbeide med Arbeiderpartiet (Ap) om det skal lykkes å få en «forutsigbar fiskeripolitikk».

– Bør være bekymret

I et intervju med Fiskeribladet sier Sandberg at han personlig skal ta ansvar for at et slikt samarbeid kan bli et reelt alternativ foran neste stortingsvalg om fire år.

Sandberg sier at han er trygg på at det jeg har utrettet som fiskeriminister er bra for næringen, og da må ikke det ødelegges ved et regjeringsskifte.

VIL SAMARBEIDE: Per Sandberg, her under debatt på Husøy lørdag, mener Frp og Ap ikke står langt unna hverandre i fiskeripolitikken. Overfor NRK avviser han at han er desperat.

Henriksen, som har vært politisk rådgiver i Fiskeri- og kystdepartementet, mener imidlertid Sandberg har all grunn til å være bekymret:

– Han har grunn til å være bekymret med tanke på de delene av fiskeripolitikken hans som fører til at fisken fjernes som fellesskapets eiendom. Det er store forskjeller på Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i fiskeripolitikken, og vi ønsker derfor ei ny regjering.

– Men Sandberg mener dere ikke står så langt unna hverandre?

– Jeg klarer ikke å se at det er de vi skal samarbeide med i fiskeripolitikken. Enkelt og greit, svarer Henriksen.

Henriksen tror Sandberg begynner å bli «litt desperat».

– Han har forstått at flertallet i fiskeripolitikken ikke ligger hos Høyre og Fremskrittspartiet, men et helt annet sted i Stortinget. Vi ønsker å samarbeide med de partiene som er enig i at vi ikke skal privatisere eller selge ut mer av fellesskapets eiendom.

– En avgrunn

Til Fiskeribladet sier imidlertid Sandberg at han stadig kontaktes av Ap-ere som er enige med ham.

Det stusser Henriksen over:

– Jeg vet ikke hvem disse Ap-folkene Sandberg visstnok har snakket med er. Men beskjeden vi får daglig er ganske klar. Kysten har allerede fått nok av Frps fiskeripolitikk. Derfor vil Ap bytte regjering, sier Henriksen.

Per Sandberg avviser at han er desperat.

– Det er stort avstand mellom meg og Martin Henriksen. Men mellom min fiskeripolitikk og rørsla i Arbeiderpartiet langs kysten, er det ikke stor avstand. Jeg har reist 250 dager det siste året, og møter mange Ap-ere som mener man må gå i den retningen jeg har foreslått, sier Sandberg til NRK.

– Men selvsagt, jeg trenger ikke å ha med Arbeiderpartiet, men det hadde vært klokt for å få til en forutsigbar politikk som står seg over tid, sier han.