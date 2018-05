Ap og KrF pålegger regjeringen å finne en løsning i luftambulansestriden

– Ap går nå inn for at Stortinget pålegger regjeringen å sikre ambulansetjenesten – enten gjennom forhandlinger med operatøren eller en ny anbudsrunde med virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, eller på annen egnet måte – slik at folk i nord kan være trygge på at det er tilstrekkelig med kompetente folk til å fly syketransport, sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Ap.

Også KrF stiller seg bak dette forslaget.

– Mangelfullt

Kjerkol legger til at folk i nord fortjener trygghet for en sikker syketransport.

– Nøkkelen til trygghet er at det finnes nok kompetente folk og nok fly til å utføre oppdrag og ivareta beredskapen. Krisen har oppstått fordi anbudet har skapt stor tvil om begge deler, sier hun, og ber regjeringen rette opp manglene ved anbudet.

Men Ap vil ikke støtte Rødts forslag om å annullere anbudsrunden.

– Det er ikke Stortingets oppgave å tildele kontrakter, slik Rødt legger opp til, sier Kjerkol.

– Løser ikke krisen

Leder Bjørnar Moxnes i Rødt besøkte luftambulansetjenesten i Tromsø tirsdag. Han er ikke fornøyd med forslaget til Ap og KrF.

– Dette løser ikke krisen. For med de fem små ordene «eller på annen egnet måte» gir disse partiene en handlingslammet helseminister mulighet til å kokkelimonke med Babcock i månedsvis, uten at Høie presses til å ta det nødvendige grepet som er å nullstille anbudsprosessen og starte en ny med krav om virksomhetsoverdragelse, for å sikre at personellet blir med videre.

Han håper Ap og KrF vil forhandle med andre partier før saken blir stemt over i neste uke.

– Det er greit at Stortinget ikke skal tildele kontrakter. Men det vi kan bestemme er at Høie setter i gang en ny anbudsprosess. Det bør vi gjøre, fordi så lenge Babcock er inne i bildet risikerer vi at flere piloter, teknikere og mekanikere slutter og at tjenesten kollapser til høsten, og det må Stortinget sikre at ikke skjer, sier Bjørnar Moxnes.

Økte kostnader

Stortingets helsekomité skal torsdag avgi sin innstilling til forslaget fra Rødt om å annullere anbudet om luftambulansetjenesten. Det er et forslag blant andre Sp og SV opprinnelig støttet.

Konflikten om luftambulansetjenesten har pågått en måneds tid, og flere av ambulanseflyene har i perioder blitt satt på bakken som følge av at selskapet Lufttransport ikke klarer å drifte tjenesten de siste 14 månedene som gjenstår av kontrakten. I et brev til Stortinget tirsdag opplyste helseminister Bent Høie at striden til nå har ført til økte kostnader på rundt 8 millioner kroner.

Etter planen skal Babcock neste sommer overta all ambulanseflydrift i Nord-Norge.