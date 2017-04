Andhøy: – Polarinstituttet er inkompetente knekter og har null peiling

«Fra Bushmanland til rettssak mot Inkompetente knekter på Norsk Polarinstitutt»​.

Slik starter eventyrer Jarle Andhøy et Facebook-innlegg søndag kveld. Deretter startet han ferden fra Namibia til Tromsø, der han onsdag møter i Hålogaland lagmannsrett.

– At inkompetente knekter tar seg retten til å forvalte et område de har null greie på, og internasjonale tillatelser de ikke har noen som helt greie på, har jeg ingen forståelse eller respekt for, sier Jarle Andhøy til NRK.

– Og jeg har enda mindre respekt for at de i stedet for å løfte relevante ulykkesspørsmål, spisser frem formalia-juss som er i gråsonen, fortsetter han.

Ble frifunnet

UNDERSTREKER ANSVARET: Norsk Polarinstitutt, som holder til i dette bygget, understreker at de har ansvar som miljømyndighet i Antarktis. Foto: Laila Lanes / NRK

Jarle Andhøy ble i februar i fjor frifunnet i Nord-Troms tingrett etter en seiltur til Antarktis, uten norske godkjenninger. Med på turen var blant andre komikeren Anne Kat. Hærland og artisten Petter Baarli.

Andhøy mente selv at han hadde fått tillatelse til ekspedisjonen fra argentinske myndigheter, og fikk medhold.

Men etter dissens fant retten ut at saken skal behandles i Hålogaland lagmannsrett. Årsaken til anken er at de mener tillatelsen ikke er tilfredsstillende, ettersom de mener den ikke kommer fra rett myndighet i Argentina.

– Ute av kurs

Andhøy mener Norsk polarinstitutt tapte omdømme og renommé sist, og at de kommer til å gjøre det igjen.

– Jeg mener at Norsk polarinstitutt og norsk påtalemyndighet er helt ute av kurs når de uttaler seg om andre staters tillatelser, sier Andhøy.

– Og hvis de mener jeg har en feil tillatelse, er det et mellomstatlig anliggende. At Norge skal prøve å undergrave en annen polarnasjon sine tillatelser er ikke noe som er mellom meg og Norge, det er mellom Norge og den staten som utsteder tillatelsen.

NY RUNDE: Fra onsdag er det nok en gang duket for Andhøy-sirkus, når eventyreren møter i Hålogaland lagmannsrett. Foto: Petter Strøm / NRK

Polarinstituttet: – Vår oppgave

Når Norsk polarinstitutt, som holder til i Tromsø, får høre Andhøys kritikk viser de til at det er statsadvokaten som fører saken og at saken avgjøres i retten.

– Vi er utøvende miljømyndighet på Antarktis. Det er vår oppgave å anmelde når vi mener forskrifter som vi forvalter blir brutt, sier kommunikasjonsdirektør Gunn Sissel Jaklin til NRK.

Hun viser også til polarinstituttets nettside der det blant annet står at alle som planlegger aktivitet i Antarktis må kontakte dem så tidlig som mulig: «All aktivitet i Antarktis må følgja føresegnene i forskrift om miljøvern og sikkerheit i Antarktis».

Statsadvokat Tor Børge Normo synes ikke kritikken fra Andhøy er treffende:

– Polarinstituttet sin oppgave er å forvalte disse områdene, og det er noe de kan. Utover det synes jeg ikke Andhøys kritikk fortjener noe mer tilsvar, sier han.

Andhøy er to ganger tidligere bøtelagt for å ha brutt regelverket som er forankret i Antarktistraktaten.