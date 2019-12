– Nå må de skjære igjennom og finne langsiktige løsninger som gir en stabil tjenester over år, sier sjef Jon Mathisen ved Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Han sier de bruker mye tid på å svare politikere på spørsmål, og håper at både regjeringen og Stortinget nå kan få et helhetlig bilde av situasjonen i Luftambulansetjenesten.

Bakgrunnen er situasjonen som begynte med at fem ambulansefly ble tatt ut av tjeneste på grunn av feil. Fylkeslegen i Troms og Finnmark har hevet beredskapsnivået og både Helse Nord og Luftambulansetjenesten har satt krisestab på ubestemt tid.

Mathisen vil ikke spekulere i hva som kan være den langsiktige løsningen, men han er klar på at situasjonen må løses så fort som mulig.

– Slik situasjonen er nå så tror jeg faktisk at man må gå ut og snakke med andre organisasjoner, som Lufttransport, som kan bidra med sin kapasitet, sier Mathisen.

Ifølge Babcock jobber de nå på spreng for å finne ut av feilen som gjør at fire av elleve ambulansefly må stå på bakken. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Krisen i luftambulansen: Ekspandér faktaboks Babcock Scandinavian AirAmbulance: Selskapet flyr i dag 14.000 pasienter i Sverige og Finland, og er Nordens største luftambulanseselskap. Babcock fremhever at flyene deres er nyere og mer funksjonell enn dagens fly. Babcock har 17. års erfaring med luftambulanse og 21 baser. Vant anbudskonkurranse: I juni i fjor ble det klart at det svenske selskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance vant anbudskonkurranse om luftambulansetjenesten i Norge. Selskapet driver i tillegg luftambulansetjenesten i Sverige og Finland. Babcock kjempet mot norske Lufttransport, som i dag driver luftambulansetjenesten. Luftambulansetjenesten vurderte tilbudene slik at kvalitet telte 60 prosent og pris telte 40 prosent. Babcock Scandinavian AirAmbulance ABs tilbud ble vurdert som det fjerde beste tilbudet på kvalitet, blant annet med tanke på beredskap. Dette var nemlig det tilbudet der selskapet tilbyr færre piloter i turnus og færre reservefly. Tilbudet fra Babcock er omtrent 47 millioner kroner billigere hvert år, enn tilbudet fra Lufttransport. Pilotene frykter for jobben sin: Mange av dagens drøyt 100 ambulanseflypiloter frykter dette går ut over deres betingelser. Flere av dem har søkt nye jobber, og i mars hadde ti sluttet i jobben sin. Flere av pilotene sagt at de ikke er «fit for flight», at de ikke er i stand til å jobbe. Noe piloter har rett til å gjøre. Dette har ført til store utfordringer med å sikre et godt nok tilbud. Det ble ikke stilt krav til virksomhetsoverdragelse i anbudet. En virksomhetsoverdragelse fører til at de som jobber i selskapet i dag, automatisk blir overført til jobben i selskapet som skal ta over. I tillegg skal i utgangspunktet lønns- og pensjonsavtalene, og andre rettigheter i en arbeidsavtale, føres videre.



Uten en slik avtale må pilotene søke på sin egen jobb når Babcock tar over i juli til neste år. Dersom det svenske selskapet ikke klarer å få på plass en avtale med pilotene som i dag jobber i Lufttransport, kan Babcock få en utfordring. I april gikk fagforeningen Norsk Flygerforbund og Babcock inn i forhandlinger for å få til en kollektiv overføring av pilotene. Den forhandlingen kollapset, og starter på nytt i juni. Flyteknikerne så ut til å miste jobben: 1. mai ble det kjent at Babcock mest sannsynlig ville flytte det tekniske vedlikeholdet av ambulanseflyene fra Norge til Sverige. Dermed så 20 flyteknikere ut til å miste jobben sin. Som en følge av dette meldte flere teknikere seg som «unfit» – altså ikke i stand til å jobbe. 14. mai bestemte Babcock seg for å snu i saken. De satser på å beholde det tekniske vedlikeholdet i Norge likevel. Om luftambulansetjenesten: Totalt er det ni ambulansefly i Norge, fordelt på Kirkenes, Alta (2 fly), Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og på Gardermoen (2 fly). I tillegg kommer det et ambulanse-jetfly på Gardermoen. Flyene brukes først og fremst til å transportere pasienter mellom sykehus, men ett av flyene i Alta er en del av den akutte ambulanseberedskapen.

– Bør bli en del av sykehustilbudet

Onsdag møtte Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre innbyggere og leger i Berlevåg i Finnmark.

De fortalte at de føler seg utrygge.

– Det er sterkt å møte de legene som forteller de ikke er trygge på at det kommer ambulansefly hvis de ringer etter det. Her er de avhengig av at de kan ringe et sted om folk blir alvorlig syk og må på sykehus, sier Støre.

Han mener tjenesten bør bli en del av sykehustilbudet.

Jonas Gahr Støre er leder av Arbeiderpartiet. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

– Jeg mener det bør være en del av sykehustjenesten. Det henger sammen og skal man stadig bytte operatører, bytte piloter og liknende så skapes det ustabilitet, sier Støre.

Han mener feilen ligger både hos statsministeren og hos helseministeren Bent Høie.

– De hadde ansvaret for en anbudsprosess som valgte en løsning som ikke har vært stabil og bærekraftig. Når folk langs kysten i Finnmark føler seg utrygge er det uakseptabelt, sier Støre.

Han får støtte av Audun Lysbakken som leder Sosialistisk Venstreparti.

Lysbakken mener det store spørsmålet er hvem som nå skal ta regningen, for også han mener det er på tide at staten tar over drifta.

– Ta i bruk flyene som har gjort jobben før

– Høie må rydde opp i rotet, ellers risikerer han å møte et mistillitsforslag i Stortinget. Dette er så alvorlig at vi vil holde han til ansvar. Dette er en kritisk og sårbar tjeneste som vi har sett ikke egner seg for markedsutsetting. Nå bør staten ta over for å sikre trygghet og forutsigbarhet for folk, sier Lysbakken.

Også nestleder i SV og stortingsrepresentant for Troms, Torgeir Knag Fylkesnes, mener krisen som har oppstått er skandaløs. Han synes det er utrolig at flyene som har gjort jobben før ikke lenger blir benyttet.

– Den eneste utveien ut av uføret vi står i er at staten inngår et samarbeid med folk som har gjort dette før, gjør det til en del av sin organisasjon og overtar hele tjenesten, sier Knag Fylkesnes.

– Det er sterke inntrykk. Dette viser at vi er i, og lenge har vært i, en veldig krevende situasjon. Det sa helseminister da han møtte blant annet klinikksjef Jon Mathisen og klinikkoverlege Mads Gilbert ved AMK i Tromsø onsdag.

Høie er ikke fornøyd med Babcock

Helseminister Bent Høie sier han er fullt klar over at folk over tid har opplevd problemene hos Babcock som krevende.

– Det er mye frustrasjon over at de ikke har en tjeneste som ennå er oppe og går. Det forstår jeg godt, og vårt mål er å endre på det så fort som mulig, sier Høie.

Han viser til at det ble satt inn tiltak i begynnelsen av november og når fire fly ble satt på bakken sist helg.

– Jeg er ikke fornøyd med det Babcock har levert. Jeg forventer at de klarer å levere i henhold til kontrakten. Når de ikke gjør det er det mitt ansvar at vi setter inn ekstra tiltak, sier han.

Han mener staten per i dag ikke er i stand til å overta og drive Luftambulansetjenesten.

– Men det må utredes av et ekspertutvalg. Så får vi se på fordeler og ulemper. Det er for tidlig å konkludere, selv om erfaringene av anbudsprosessen tilsier at vi må gjøre det på andre måter neste gang.

Regjeringen bruker 100.000 kroner mer i året på Luftambulansetjenesten – etter at Babcock overtok. Helseministeren sier det så langt likevel ikke er noen grunn til å forsøke å heve kontrakten.

Helseminister Bent Høie på besøk ved AMK i Tromsø. Der møtte han klinikkledelsen om krisen i Babcock og Luftambulansetjenesten. Foto: Rune N. Andreassen/NRK

– Når de leverer i henhold til kontrakt vil være det en bedre beredskap enn det var før. Jeg har fortsatt tillit at de vil gjøre det, og at de setter inn alle ressursene for å få det til. Men jeg er ikke fornøyd før de faktisk gjør det.

– Har pasienter blitt skadelidende på grunn av dette og i hvilken grad?

– Skaden har vært de pasientene som har måttet vente lengre. Det er ikke behagelig for en pasient å oppleve å vente, eller å måtte vente på overflytting. Men jeg har til nå ikke rapporter til som tyder på at det har fått fatale konsekvenser for pasienter. Dette er noe Helse Nord nå ettergår, sier Høie.

Daglig leder i Babcock Norge, Marius Hansen. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Har ni fly i beredskap – fire av dem er erstatningsfly

Onsdag forteller Helse Nord og Luftambulansetjenesten HF at de nå har ni fly i beredskap. Seks av dem er ordinære ambulansefly. Fire har blitt satt inn som erstatning.

– Vi vet at Babcock fortsetter å jobbe teknisk med utfordringene de har med flyene på bakken. Vi håper de finner løsninger på problemet så snart som mulig, sier Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord.

Daglig leder i Babcock Norge, Marius Hansen, sier at de jobber med å få flyene opp i lufta igjen.

Han er fornøyd med at erstatningsflyene er på plass.

Fylkeslegen i Troms og Finnmark vurderer at situasjonen i luftambulansetjenesten krever økt overvåking. Derfor har fylkeslegen nå høynet beredskapsnivået. Foto: Pål Hansen / NRK

– Vi har fortsatt fullt fokus på å få utbedret feilene på flyene som står på bakken, slik at de igjen blir operative, sier Hansen i ei pressemelding.

Det er Flykoordineringssentralen/AMK som bestemmer hvilke oppdrag som skal tildeles Babcock og ambulanseflyene

Helse Nord har sammen med Luftambulansetjenesten HF sett på rapporten som UNN kom med tidligere denne uken.

Den går gjennom alle problemene som har vært siden Babcock overtok 1. juli.

– I fire av hendelsene står det at det ikke var ambulansefly tilgjengelig. Det stemmer ikke. I to av hendelsene fikk ikke flykoordineringssentralen noen forespørsel om å sende fly. I de to andre ble det gjort faglig vurdering om å ikke sende fly, sier Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord.