Tilhører ropte «tyster» – vurderer å stramme inn på sikkerheten i narkorettssaken

– Under forklaringen til en av de tiltalte var det noen av tilhørerne, som hadde kommet inn underveis, som kom med et utbrudd. Politiet undersøker nærmere hva det bestod i, sier Hugo Henstein til NRK.

De to mennene satt en stund som tilhørere i saken, før de reiste seg og gikk ut. På vei ut ropte en av dem «fordømte tyster».

De to mennene ble stoppet av politiet utenfor rettssal 8 i Nord-Troms tingrett. De er nå pågrepet. Begge snakket norsk i samtale med politiet.

Hugo Henstein ga politibetjentene noen råd om hvilken paragraf som kan benyttes ved en eventuelt siktelse.

PAUSE: Hugo Henstein og resten av retten tok en pause på rundt 20 minutter etter utbruddet fra tilhørerbenken. Foto: Petter Strøm / NRK

– Det blir opp til politiet hva som skjer videre, men jeg ga noen tips på veien om hva det kunne være.

– Ja, hva kan dette være?

– Når det er utbrudd under en rettssak kan vi ikke utelukke at det har noe med de tiltalte å gjøre, eller at det kan være rette mot tiltalte. Det er greit å finne ut av.

Frykter hevn

Sikkerheten i forbindelse med den omfattende amfetaminrettssaken er stort. Alle som skal inn i rettssalen må gjennom en metalldetektor, og det er politivakter utenfor.

Politiet diskuterer seg imellom hva de skal gjøre etter at rettssaken ble avbrutt av rop fra tilhørere. Foto: Petter Strøm / NRK

Da den antatte hovedmannen i saken forklarte seg i retten, nektet han å svare på spørsmål som kunne avsløre noe om bakmennene i Tyskland.

– Jeg har to døtre. Jeg frykter for hevnaksjoner mot meg selv og min familie i Tyskland, etter at jeg har forklart meg for politiet og her i retten, sa mannen.

Ifølge Nordlys ropte han det på tysk. Den antatte hovedmannen i saken er tysker.

Dette er de tiltalte Ekspandér faktaboks Tysk statsborger (40-årene):

Tiltalt for å ha hatt en ledende rolle i et nettverk som innførte til sammen 87 kilo amfetamin til Norge. 17 kilo ble innført i oktober 2016, 70 kilo i september 2017. Erkjenner straffskyld ut fra tiltalen, men nekter å ha noe med et nettverk å gjøre.

Serbisk statsborger (40-årene):

Tiltalt for å ha mottatt, oppbevart og solgt deler av partiet på 17 kilo amfetamin i 2016. Også tiltalt for å ha mottatt og oppbevart partiet på 70 kilo i 2017. Han skal selv ha solgt fire kilo av dette partiet. Erkjenner ikke straffskyld.

Norsk statsborger og advokat (40-årene):

Tiltalt for å ha tilrettelagt for innføringen og videresalg av begge partiene med amfetamin. Skal blant annet ha fikset flybilletter til lederen av nettverket, og satt ham i kontakt med den andre tiltalte advokaten i saken. Erkjenner ikke straffskyld.

Norsk statsborger og advokat (40-årene):

Tiltalt for å ha sagt at han skulle være villig til å ta ansvar for salg av mellom 20 og 30 kilo amfetamin fra det store partiet i 2017. Tiltalt for å ha solgt to kilo av begge amfetaminpartiene. Har innrømmet å ha vært involvert i salget av 1,9 kilo amfetamin fra det partiet i 2017. Erkjenner ellers ikke straffskyld.

Norsk statsborger (40-årene):

Tiltalt for å ha solgt 15 kilo amfetamin av partiet som kom i 2016 og omtrent ett kilo fra partiet som kom i 2017. Erkjenner delvis straffskyld.

Alle er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 232 annet ledd, grov narkotikaovertredelse med velt på mengde. De er også tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 79, bokstav C, når en straffbar handling er utøvet som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe.

Da rettssaken startet opp igjen etter avbruddet, ba mannens forsvarer, Odd Rune Torstrup, om at sikkerheten blir skjerpet i saken.

Statsadvokat Hugo Henstein sier at det er en mulighet.

– Det er litt tidlig å si om dette var en hevnaksjon eller lignende. Politiet sjekker det ut. Dette vil kanskje gjøre noe med sikkerheten fremover, sier Henstein.

– Vet dere noe om hvem dette utropet var rettet mot?

– Vi har våre mistanker, men ønsker ikke kommentere det nærmere.

Foreløpig kan de ikke si noe om de to mennene hadde kjennskap til noen av de tiltalte i saken.

Sikkerheten kan bli strammet inn som følge av onsdagens episode. Foto: Petter Strøm / NRK