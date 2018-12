– Det sliter på oss, og ofte har vi veldig behov for å snakke om hva som har skjedd og om vi gjorde det riktige ute i felt. Det hadde vært så mye enklere dersom vi kunne fått vite hvordan det har gått med pasientene, sier Charles Aune Lundberg, fagutvikler for ambulansestasjonen ved UNN.

– Vi tar en del valg på bakgrunn av erfaring. Vi har ofte ikke tid til å gjøre grundige vurderinger før vi setter i gang tiltak. Tror vi for eksempel at det er et hjerteinfarkt, men så viser det seg at det ikke er det, så må vi få vite det, slik at vi kan ta riktig avgjørelse neste gang.

Helsepersonellovens paragraf 29 c sier at helsearbeidere kan få innsyn i journalen til pasienter de har jobbet med, dersom de får tillatelse av en leder.

– I dag må hvert enkelt ønske om innsyn i journal i læringsøyemed vurderes av nærmeste leder. Dette er ikke lett å få til i en klinisk hverdag. Et alternativ er å spørre om samtykke fra pasienten, men dette er som oftest ikke mulig å be om fra akutt syke pasienter som får livreddende behandling, sier Haakon Lindekleiv, medisinsk fagsjef på UNN.

Han forteller at dette er en utfordring for hele Helse-Norge.

– Lovverket åpner i liten grad opp for at helsepersonell, som har vært involvert i pasientbehandlingen, kan følge med i behandlingsforløpet og få vite endelig diagnose. Dette hindrer helsepersonell, ikke bare ambulansearbeiderne, fra å forbedre seg og fra å ta lærdom i den behandlingen de har gitt pasientene, sier han.

Lindekleiv sendte blant annet et brev til Helsedepartementet i januar, hvor han ba dem om å revurdere regelverket.

Helse- og omsorgsdepartementet vurderer lovendring Ekspandér faktaboks – Vi er kjent med problemstillingen Lindeklev har tatt opp, og departementet vurderer om det kan være behov for en lovendring, skriver statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post til NRK. – Det er viktig for helsepersonellets læring og kvalitetssikring av helsehjelpen at helsepersonell som har tatt del i en undersøkelse eller behandling kan få innsyn i pasientens journal i ettertid. Dette for å få bekreftet om de vurderinger som ble gjort tidlig i behandlingen i ettertid har vist seg å være korrekte eller ikke. Men det er viktig når man vurderer dette å ta hensyn både til personvernet til pasienten og behovet for innsyn fra helsepersonellet, skriver hun videre.



Forskjellige rutiner

En annen utfordring for ambulansepersonell kan være behovet for å bearbeide det de opplever i jobben sin.

En gjennomgang av rutinene for oppfølging ved de største sykehusene i landet viser at rutinene varierer. Noen sykehus har nedfelte rutiner, blant annet med kollegastøtteordninger som er tilgjengelig til alle døgnets tider, mens andre sykehus, som UNN, har ikke et fastsatt system for slik oppfølging.

Slik er oppfølgingen i ambulansetjenesten på andre sykehus Ekspandér faktaboks Helse Møre og Romsdal: Ansvaret for oppfølging ligger hos nærmeste leder. I tillegg har ambulansetjenesten en vakthavende ambulansesjef som er tilgjengelig på et eget vaktnummer hele døgnet.

Ansvaret for oppfølging ligger hos nærmeste leder. I tillegg har ambulansetjenesten en vakthavende ambulansesjef som er tilgjengelig på et eget vaktnummer hele døgnet. Stavanger universitetssykehus: Har en egen kollegastøtteordning. Et utvalg ansatte er rekruttert for å kunne gi støtte og hjelp til sine kollegaer, ved behov. Vedkommende er valgt ut basert på tillit hos de andre, men får også tilbud om videre kursing. Sykehuset er også en del av EU-prosjektet TALK Debrief, som skal være et verktøy for god debrifing.

Har en egen kollegastøtteordning. Et utvalg ansatte er rekruttert for å kunne gi støtte og hjelp til sine kollegaer, ved behov. Vedkommende er valgt ut basert på tillit hos de andre, men får også tilbud om videre kursing. Sykehuset er også en del av EU-prosjektet TALK Debrief, som skal være et verktøy for god debrifing. Sørlandet sykehus: Har en egen vaktordning der en leder alltid er tilgjengelig. Vedkommende har kunnskap og prosedyrer for å etablere oppfølging av de ansatte ved behov.

Har en egen vaktordning der en leder alltid er tilgjengelig. Vedkommende har kunnskap og prosedyrer for å etablere oppfølging av de ansatte ved behov. Haukeland universitetssykehus: Egen kollegastøtteordning som kontakter de ansatte for å sprre om behov for samtale.

Egen kollegastøtteordning som kontakter de ansatte for å sprre om behov for samtale. Oslo universitetssykehus: Egen kollegastøtteordning, EFOK (Emosjonell førstehjelp og krisehåndtering). 10 personer med spesialisert kursing og utdanning inngår i en vaktordning.

– Våre ansatte har behov for å bli sett og hørt. De står ofte i situasjoner svært få andre opplever. Situasjoner som handler om alt fra fødsel, død og forferdelige ulykker, sier assisterende seksjonssjef ved ambulansestasjonen i Tromsø, Espen Stellander.

– Det er ingen som kan lære dem å stå i disse situasjonene, men når de havner der, må de bli sett.

Alltid tilgjengelig

– De siste ti årene har det dessverre blitt veldig personavhengig rundt meg. Når jeg er borte, fungerer det ikke på samme måten. Selv om jeg alltid sover med telefonen på nattbordet, for å si det sånn, sier Stellander.

– I tillegg er det ingen som følger opp oss ledere, som hjelper de under oss. Det skulle vi også gjerne hatt rutiner for.

Både Charles Aune Lundberg og Espen Stellander i ambulansetjenesten på UNN foreslår å få på plass et team med ansatte med egen kompetanse på oppfølging, slik at hver ambulansestasjon eller hver område har dedikerte folk på feltet.

Avdelingsleder Per Øivind Sørgård i ambulansetjenesten ved UNN erkjenner at systemet deres for oppfølging ikke er tilstrekkelig.

– Utfordringen er rett og slett at vi ikke har tid eller penger til å utvikle et bedre system. Dermed blir det mye opp til lederne som har ansvaret for sine ansatte, sier han.