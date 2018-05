Ambulanseflykrisen: Nå mangler det også flyteknikere

Krisen i luftambulansetjenesten fortsetter. Søndag står tre av landets ni ambulansefly på bakken. Begge flyene på Gardermoen og det ene flyet i Alta mangler mannskap.

– Vi vet at vi akkurat nå leverer mindre enn det som er kravet til beredskap. Men vi har gitt beskjed om at dette skyldes noe som ligger utenfor vår kontroll, sier administrerende direktør i Lufttransport, Frank Wilhelmsen til NRK.

Den krevende situasjonen i selskapet har hittil handlet om mangel på piloter, men nå er det også mangel på flyteknikere. Både i Kirkenes og på Gardermoen har flyteknikere søndag gitt beskjed om at de ikke har vært i stand til å jobbe.

– Vanvittig tøft

Fredag ble Lufttransport informert om at de trolig ikke får utføre de tekniske tjenestene når det svenske selskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA) tar over tjenesten sommeren 2019. Det kan føre til at nærmere 20 flyteknikere mister jobbene.

To dager senere har flere teknikere meldt seg som «unfit» - altså ikke i stand til å jobbe.

– De har god nok kompetanse, men er preget av situasjonen som selskapet er i. Noen har problemer med å ha hodet på rett plass, sier Wilhelmsen.

Beskjeden til teknikerne kom ei uke etter at en liknende skjebne ble spådd for pilotene i Lufttransport.

Wilhelmsen sier at selskapet har mottatt mye støtte i Nord-Norge, og at de ellers prøver å hjelpe hverandre så godt som de kan.

– Dette er en vanvittig tøff situasjon for alle.Men vi mottar mye støtte fra kollegaer på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og fta støttegrupper på Facebook. Det varmer mye, forteller han.

Beretningen om en varslet krise

Overlege Mads Gilbert ved akuttmedisinsk klinikk ved UNN, mener mangelen på teknikere er en ytterligere forverring av situasjonen.

– Situasjonen nå er ustabil, uforutsigbar og kritisk, sier Gilbert til NRK.

Søndagen har vært preget av at flere teknikere har gitt beskjed om at de ikke er i stand til å jobbe. Med koordinerende ansvar for den medisinske beredskapen i Nord-Norge, har Gilbert selv måttet behandle utmeldinger.

– Nå mangler vi både piloter og teknikere. Dette er beretningen om en varslet katastrofe, og nå balanserer vi på en slak line, sier Gilbert.

Natt til søndag måtte en alvorlig syk pasient flys fra Evenes til Tromsø med helikopter, og ikke med fly.