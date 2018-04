Ambulanseflykrisen: Krever handling fra helseministeren

Pilotenes reaksjon på en arbeidskonflikt har fått konsekvenser:

En pasienten i Finnmark måtte hentes med ambulansehelikopter i stedet for med ambulansefly. Det førte til at helikopteret var ute av beredskap for andre hendelser i fylket.

I Nordland skulle en pasient med livstruende skader vært flyttet til UNN i Tromsø for avansert behandling.

– Det var hell i uhellet at det denne gang har gått bra. Vi måtte ty til improvisasjoner og nødløsninger. Det er ikke er ønskelig over tid, sier Bugge.

Han viser til at det har vært usikkerhet og ustabilitet i denne tjenesten i uker og måneder. Nå frykter Bugge at dette vil fortsette fram til neste sommer, når den nye operatøren av ambulanseflyene overtar.

Fem av åtte ambulansefly kom i dag tidlig tilbake i normal beredskap etter at samtlige fly ble satt på bakken i går ettermiddag. Situasjonen er uholdbar, mener ledelsen ved UNN. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

En uhyggelig situasjon

Seks av de ni ambulanseflyene er stasjonert fra Brønnøysund og nordover. De ansatte ved akuttmottaket på UNN i Tromsø satte i verk ekstra krisetiltak i natt, og opplevde stoppen i flygingene som skremmende.

– Det var uhyggelig og veldig alvorlig. Vi hadde frykt i magen. Det kan ikke fortsette. Derfor anmoder vi helseministeren høflig, men bestemt, om å gripe inn og løse situasjonen, sier akuttoverlege Mads Gilbert.

– Løsninga må være at luftambulansetjenesten må bli en del av den offentlige helsetjenesten og ikke settes ut på anbud. Da kommer vi til å få det samme spetakkelet hvert fjerde år. Vi kan ikke ha det sånn. Det er en del av samfunnets viktigste beredskapsfunksjoner. Det som har med liv og helse skal ikke settes ut på anbud, sier Gilbert.

Luftambulansen må drives av staten og ikke settes ut på anbud, krever akuttoverlege Mads Gilbert. Foto: NRK

Flyene stod på bakken i natt

Klokka 13.30 i dag var alle flyene tilbake i normal virksomhet, ifølge kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik i Luftambulansetjenesten.

Grunnen til at flyene har vært ut av drift er at mange piloter i går meldte seg ikke skikket til å fly. Dette skjedde etter at forhandlingene mellom Norsk Flygerforbund og det nye flyselskapet, som skal overta ambulanseflytjenesten 1. juli 2019, brøt sammen fredag ettermiddag. Samtlige fly ble dermed stående på bakken uten tilstrekkelig mannskap.

– Jeg er primært bekymret for beredskapen. Skal dette på anbud i framtida, må det også finnes løsninger som hindrer det vi nå opplever, sier Einar Bugge.

Krever svar fra Høie

Nordnorske politikere krever nå at helseministeren rydder opp.

– Helseminister Bent Høie (H) bes redegjøre for hvordan han bidrar til å sikre at befolkningen i landet, særlig lengst nord, ikke blir stående uten kritisk infrastruktur som ambulansefly. Det er totalt uakseptabelt for samfunnssikkerheten, skriver Alta-ordfører Monica Nielsen, stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) og helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Ingvild Kjerkol i en felles uttalelse.

Myrseth vil ta opp saken med helseminister Bent Høie. Hun vil minne ham på at ord-Norge er spredt befolket, preget av lange avstander og værhardt.

– Vi som bor her er helt avhengig av å ha luftambulanse tilgjengelig når sekundene teller, understreker hun.

– Vi må raskest mulig få høre hva som er Høies løsning, sier Ingvild Kjerkol.

Ikke akseptabelt

Lørdag ble Lufttransport FW AS hentet inn til hastemøte hos oppdragsgiver Luftambulansetjenesten HF for å hindre at noe liknende skjer igjen.

Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell, sier det som skjedde i natt er uakseptabelt.



– En del av flyenes oppdrag kan løses med våre 13 helikoptre og med redningshelikoptre, ambulansebåt eller bil. Men totalt bortfall av flyberedskap over lengre tid truer både liv og helse. Så dette er ikke godt nok, sier Juell.

I en pressemelding skriver Helseforetaket at de vil fortløpende vurdere å leie inn ambulansefly med mannskap fra andre flyselskap dersom Lufttransport FW AS ikke klarer å opprettholde beredskapen selskapet har forpliktet seg til.