Ambulansefly-krise i nord: – Situasjonen har vært anstrengt

Mangel på piloter i luftambulansetjenesten gjør at flyvninger med svært syke pasienter må kanselleres.

– Situasjonen har vært anstrengt i mars. Beredskapen har vært dårligere enn forventet på grunn av mangel på tilgjengelige piloter, sier administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten.

Administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten som bekrefter svekka beredskap. Foto: Eskil Mehren

Det er en kombinasjon av sykdom og at piloter har sluttet hos operatøren Lufttransport som skaper pilotmangelen. Fordi Lufttransport tapte kampen om ny kontrakt fra sommeren 2019, har flygere valgt å søke seg bort. Til sammen har de manglet innpå 20 piloter i vinter.

– Har dette gått ut over liv og helse?

– Vi har så langt ikke fått melding om at det har gjort det. Vi opererer i luftfart og vet at i gitte forutsetninger er det vanskelig å fly både fly og helikopter, sier Juell og viser til situasjonen for noen år siden med askeskyer.

Et ambulansefly på oppdrag. Men mangel på piloter gjør at noen oppdrag må løses med andre transportmidler. Foto: Øystein Eugene Hermstad )

Beredskapen klart svekket

– Det er ikke tvil om at luftambulansetjenesten i Nord-Norge er svekket. Det er dårligere beredskap helg og natt, og svekket kapasitet på dagtid. Det varierer, sier Jon Mathisen som er sjef ved Akuttmedisinsk klinikk (AMK) ved UNN i Tromsø.

En veldig krevende situasjon, sier klinikksjef Jon Mathisen ved UNN. Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Vi må rett og slett bare bruke de ressursene som er tilgjengelige, og prioritere hardere og koordinere strammere, peker Mathisen på.

Noen ganger må pasienter kjøre landevegen og får en lengre biltransport. Andre ganger bruker AMK Seaking-helikopter i Finnmark eller Nordland i stedet for ambulansefly.

– Totalt sett er dette en veldig krevende situasjon. Hittil har vi ikke opplevd at liv og helse har stått på spill, men vi opplever at beredskapen er på strekk.

Et tiltak som er aktuelt for Luftambulansetjenesten, er å leie inn private fly. Det bekrefter direktør Øyvinn Juell. Det har vært gjort blant annet til Svalbard.

Erstatter piloter som slutter

I Helse Nord, som eier Luftambulansetjenesten, viser både styreleder Marianne Telle og kommunikasjonssjef Anne May Knudsen til Luftambulansetjenesten og har ingen kommentar til situasjonen.

Driftsdirektør Frank Wilhelmsen i Lufttransport sier de holder på med å erstatte ti piloter som har valgt å slutte hos dem. Men det tar tid å få dem flygeklare. Wilhelmsen sier de har et godt samarbeid med UNN og Luftambulansetjenesten.

– De har full forståelse for situasjonen og at vi gjør det beste vi kan for å opprettholde beredskapen i tjenesten, sier Wilhelmsen.