Aksjonen blokkerer matleveranser i Troms

– Det er for å vise hvor avhengig samfunnet er av at det leveres mat hele tiden, sier leder Asgeir Slåttnes i Troms Bondelag.

Det ble brudd i jordbruksforhandlingene på tirsdag, Og torsdag var det flere bønder som aksjonerte langs veier og i butikker over hele landet. Nå tar de det hele ett steg videre.

– Vi skal fysisk sperre varebiler som skal ut til butikkene med varer fra Asko, Rema-lageret og her ved Coop.

Men fredag morgen var det likevel et vogntog de lot passere ut fra aksjonen ved Coop-lageret.

– Det var en bil som kom hit i natt med bananer, og vi sjekket at den var helt tom før den fikk kjøre ut. Det er matleveranser ut fra lageret vi stanser, sier Slåttnes.

Aksjonistene sjekker et vogntog som kom med bananer til Tromsø natt til fredag. Det var tomt, dermed fikk det passere sperringene til bondelaget.

– Møkkatilbud

– Er det ikke et litt drastisk skritt å gå til å sperre for matleveranser?

– Det kan man godt si, men nå har jo regjeringen gått ganske drastisk ut til oss med et møkkatilbud. Så da må vi svare på det, og vise samfunnet hvor avhengig de er av en matleveranse til enhver tid.

Møtte Erna til spontandebatt

Statsminister Erna Solberg (H) er for tiden i Nord-Norge. Torsdag møtte hun Slåttnes til en spontandebatt om landbruket og jordbruksforhandlingene som bar brutt sammen.

– Jeg synes det er viktig å huske at man må legge seg på en moderasjonslinje også innenfor landbruket disse årene. Pensjonistene har fått lavere kjøpekraft, og veldig mange industriarbeidere har fått lavere kjøpekraft, sier Solberg, og fortsetter:

– Da kan vi ikke se landbrukssektoren uavhengig av moderasjonslinjen for alle andre grupper i vårt samfunn, sier Solberg.

Leder Asgeir Slåttnes i Troms Bondelag om aksjonen fredag.

Slåttnes forteller at aksjonen kan ta enten timer eller dager. Han håper på forståelse fra publikum.

– Vi har god tro på at publikum ser på dette med blide øyne. Vi har undersøkelser som viser at over 90 % av befolkningen ønsker et landbruk på minst dagens nivå. Og da tror vi at vi har befolkninga i ryggen.

Politiet brøt inn i Follo

Men i Follo har politiet pålagt bøndene å avbryte aksjonen. Her har bøndene blokkert for hovedlageret til Asko.

Etter flere meldinger om at de også hindret vanlige trafikanter, har politiet i Øst politidistrikt bedt bøndene avbryte aksjonen.

– Dette er et arrangement vi mener er søknadspliktig. Her er det ikke søkt om å holde noen aksjon, sier operasjonsleder Jan André Delbekk i Øst politidistrikt.