«Lance» på vei mot åpent hav: – Elektrisk stemning om bord

Lengst mot nord ligger isgrensen i Svalbard – Barentshav-sektoren, lengst mot sør ut for østkysten av kontinentene, hvor kalde strømmer fra nord fører drivisen med seg.

Store områder av randhavene er vanligvis helt eller delvis fri for is noen måneder i sommersesongen, og selv i det sentrale Polbassenget finnes det her og der råker og strekninger med åpent vann.