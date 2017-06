«Dark room»-rettssak: Skrev at han ville voldta barn - for å tilfredsstille andre

Trebarnsfaren i slutten av 30-årene er tiltalt for å ha snakket med flere andre menn om overgrep de skulle utføre sammen. Han har også gitt seg ut for å være en ung jente som ville bli utsatt for overgrep.

Mandag startet rettssaken mot ham i Nord-Troms tingrett i Tromsø.

«Litt gråt gjør meg bare kåtere»

Flere 1000 sider med dialog er funnet på mannens datautstyr. I hovedsak går samtalene ut på overgrep mot små barn. Hvor grensa går, og hvilke fantasier de har. «Hvor langt ned tør du gå» «Ja, helt ned i baby, de skrever så naturlig» svares det. Slik går dialogen mellom tiltalte og flere andre menn kjent fra «Dark room»

– Jeg chattet en del. Egentlig mot min egen vilje. Jeg har ikke reflektert så mye over det, jeg har i ettertid søkt hjelp for å prøve å komme videre, forklarte tiltalte i retten mandag.

Den tiltalte snakker så lavt at dommeren flere ganger ber han snakke tydeligere. Han erkjente straffskyld for alt han er tiltalt for.

Han forklarer at chattingen var for å prøve å finne svar etter at han selv ble utsatt for overgrep som barn.

– Men det å skrive at du vil voldta barn, hvordan er det å søke svar, spør dommeren.

– Det var vel mest for å tilfredsstille motparten, jeg ble dårlig av det selv.

– Du gjorde det likevel?

– Ja, jeg gjorde jo det.

Ville kjøpe ung jente

Mannen har erkjent at han har snakket med en annen mann kjent i «Dark room»-saken om at han ville kjøpe en ung jente de kunne gjøre som de ville med. «Jo mindre jo bedre», «noen vi kan gjøre som vi vil med....Helt til de ble stille» skrev tiltalte.

Likevel nekter tiltalte for at han tenner seksuelt på barn, men forklarte at han gjorde det for å tilfredsstille de andre han chattet med på nettet.

Politiet har også beslaglagt 800 bilder og flere filmer på mannens telefoner og datamaskiner. Enkelte av barna som blir utsatt for overgrep er spebarn. Mannen erkjenner straffskyld for dette, men hevder filmene og bildene er uoppfordret tilsendt tiltalte uten at han har bedt om det.

Domfelt to ganger tidligere

Trebarnsfaren i slutten av 30-årene er opprinnelig fra Troms, men er nå bosatt i nordre del av Nordland.

Det er ikke første gang han er i politiets søkelys. Både i 2005 og i 2010 er han domfelt for lignende forhold.

Tiltalte brukte mye tid på å forklare det han har gjort med at han selv har vært utsatt for overgrep, men på spørsmål fra dommeren ville tiltalte ikke forklare noe om disse overgrepene han sier han er utsatt for.