– Arbeiderpartiet kan ikke være bekjent med konspirasjonsteorier

– Det var helt naturlig for meg å komme i gang igjen. Det kriblet i fingrene, sier Viljar Hanssen (26).

I 2014 meldte seg ut av AUF. Han ønsket ikke å bli en «politisk broiler», og han ønsket å få erfaring fra andre steder enn politikken. Nå har han gjort politisk «comeback» som listekandidat for Arbeiderpartiet i Tromsø foran høstens valg.

Demonstrasjon mot SIAN

MOT ISLAM: SIAN under en demonstrasjon i Gjøvik. Foto: NRK

Hanssen startet som 15-åring Svalbard AUF. Historien hans om da han på Utøya ble hardt skadet etter fem skudd, er velkjent. Som politiker er kampen for toleranse blant sakene han har engasjert seg i, både før og etter terroren for åtte år siden.

Når den antiislamske organisasjonen SIAN lørdag kommer til Tromsø, skal Arbeiderpartiet holde en motdemonstrasjon.

– SIAN representerer en konspirasjonsteori som i ytterste konsekvens er meget farlig. Den går ut på at det foregår snikislamisering, og at Arbeiderpartiet har en hemmelig plan om sharialover, sier Hanssen.

– Denne konspirasjonsteorien har vokst seg fram på nett, og blitt sterkere og sterkere. På ett eller annet tidspunkt er vi nødt å si ifra om at det ikke er slik det fungerer. Vi kan ikke være bekjent med at den type retorikk blir slengt rundt.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) Ekspandér faktaboks En norsk gruppering som selv beskriver seg som islam-kritisk.

Foreningens formål er, ifølge dens vedtekter, «å motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge».

De sier de ikke er mot muslimer som mennesker.

SIAN mener Islam er en trussel mot fred og frihet i Norge.

SIAN er ikke tilknyttet noe politisk parti.

Sier de tar avstand fra rasisme.

Ledes i dag av Lars Thorsen.

Har hovedkontor i Kristiansand. (Kilde: SIAN)

– Ikke valgkamputspill

SIAN har som formål å «motarbeide, stoppe og reversere» det de kaller islamiseringen av Norge. De har fått kritikk for blant annet å være ekstremt muslimfiendtlig.

Det er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet, Gunnar Wilhelmsen, som er initiativtaker bak lørdagens markering mot SIAN. Den har fredag formiddag 1300 interesserte, og 469 påmeldte, på Facebook.

– Det viser at hele Tromsø stiller seg bak dette, sier Wilhelmsen.

Han avviser motdemonstrasjonen kan knyttes til Arbeiderpartiets valgkamp.

– Det er tverrpolitisk. Alle partiene stiller opp. Det er ikke et valgkamputspill, sier Wilhelmsen.

Han er ikke redd for at Arbeiderpartiet med arrangementet gir SIAN oppmerksomhet de ellers ikke ville fått.

– Vi gjør kun en stille demonstrasjon mot dem. Vi stiller oss ikke bak ytringene som SIAN fremmer, og det mener vi er viktig å markere, sier Wilhelmsen.

FORNØYD MED NY KOLLEGA: Gunnar Wilhelmsen har kjent Viljar Hanssen siden han var barn. Han er svært glad for å ha Hansen med på laget foran høstens valg. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Islamiseringen er synlig for alle

I en e-post til NRK skriver seder i SIAN Lars Thorsen følgende;

– Vi hevder ikke at islamiseringen er snikende. Den er helt åpen og synlig for alle. Vi hevder ikke at den er relatert til noen konspirasjon.

Thorsen avviser også at han har påstått at Arbeiderpartiet ønsker sharia i Norge.

– Viljar Hanssen bygger på stråmenn og usannheter. SIAN baserer seg på teologi og empiri.

Medlemmer av SIAN har vært tiltalt for hatefulle ytringer etter rasismeparagrafen. Viljar Hansen mener derfor motytringer er svært viktig.

– Vi er nødt å ta en diskusjon rundt frykten som spesielt unge menn føler på rundt sin egen fremtid. Det er litt økonomiske nedgangstider nå, og det virker som folk trenger noen å skylde på. Om det nå er muslimer, og for 60–70 år siden jøder, så ser jeg noen tendenser i samfunnet som jeg ikke liker, sier han.

– Det tror jeg vi er nødt å prate om, ta på alvor og møte med alt vi er.

