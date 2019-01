«113»-QUIZ: Er du til å stole på i en nødssituasjon?

1/5 Hva gjør du først? Foto: Knut Falch / NTB scanpix Du er den første som kommer til en bevisstløs person. Hva er det første du gjør? Tar et bilde Prøver å få kontakt Ringer 113 2/5 Hva skal jeg si? Foto: NRK Du har ikke fått kontakt med personen, og velger å ringe 113 for å få hjelp. Hva skal du si? Hva har du på deg Hvem er du Hva skjer og hvor 3/5 Han eller hun puster ikke Foto: Colourbox Personen du prøver å få kontakt med puster ikke, og du har ringt 113. Hva gjør du mens du venter på ambulansen? Tar en kopp kaffe Prøver å få kontakt Hjerte- & lungeredning 4/5 Hjerte- og lungeredning Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix Du setter i gang med hjerte- og lungeredning. Hvordan er fordelingen mellom hjertekompresjoner og innblåsinger? 30/2 15/15 20/1 5/5 Blålys i speilet Foto: ERLEND NORDLAND KRISTIANSEN / Strilen Du er ute og kjører og oppdager en ambulanse i utrykning. Hva gjør du? Kjører rolig til siden Prøver å kjøre fra den Stopper med en gang Ditt resultat Du må svare på alle spørsmålene først.

1. Sikre deg selv og skadestedet

Er du på et ulykkessted, for eksempel en bilulykke, er det viktig at du først sikrer deg selv og andre, slik at det ikke oppstår nye ulykker.

Ta på deg gul vest og sett ut varseltrekant.

2. Gi 113 riktig og tydelige opplysninger

Dersom du er først på et ulykkessted, eller noe skjer der du er, skal du ringe 113 med en gang.

– Vi ønsker at folk heller ringer 113 én gang for mye enn én gang for lite, sier AMK-operatør Inger-Lise Kristiansen.

I NRK-serien opplever 113-operatørene at en innringer oppgir feil adresse ved en hjertestans. En feil som er fort gjort, men som kan få svært alvorlige konsekvenser.

Å oppgi rett adresse kan bety forskjellen på liv og død når du ringer 113. Du trenger javascript for å se video. Å oppgi rett adresse kan bety forskjellen på liv og død når du ringer 113.

– For oss er det svært viktig at folk gir tydelige og korrekte beskjeder om hvor de befinner seg. Er du på et kjøpesenter, er det kjempefint hvis du kan si hvor på senteret du er, og er du på fjellet hjelper det veldig på dersom du kan være så konkret som mulig. Hvilket vann er du ved, for eksempel, sier Kristiansen.

– Ofte kan folk tolke oss som avvisende, fordi vi er så opptatt av å stille spørsmål når de ringer, men det handler om at vi må vite mest mulig for å kunne vurdere hva vi eventuelt skal gjøre, sier hun videre.

Andre tips når du ringer 113 er:

Forhold deg rolig. Dersom du sliter med å kommunisere tydelig og behersket, se om du kan få gitt telefonen til noen som kan det.

Prøv å få ro rundt deg. AMK-operatørene er avhengig av å høre hva du sier, så mye bråk i bakgrunnen kan være utfordrende.

La AMK-operatørene styre samtalen, og gjør som de sier. Dette er erfarne mennesker.

3. Fordel oppgaver

Det er alltid lurt at noen på stedet har et ansvar til ambulansepersonell og andre nødetater kommer frem. Oppgaver som er viktig å fordele:

Er det noen som kan bidra med førstehjelp? Sett dem i arbeid.

Kommer nødetatene seg enkelt frem til der dere er? Hvis ikke, prøv å få unna biler eller andre ting som blokkerer veien.

Prøv å holde folkemengder eller uvedkommende unna ulykkesstedet.

4. Lær deg hjerte- og lungeredning

Selv om vi er en av de beste nasjonene i verden på hjerte- og lungeredning, kan vi alltid bli bedre.

Å kunne hjerte- og lungeredning kan bety forskjellen på liv og død dersom noe alvorlig skjer med noen i nærheten av deg.

Hjerte-lunge-redning: Ekspandér faktaboks Når du finner en person som er tilsynelatende livløs, skal du starte hjerte-lunge-redning (HLR): Sjekk om pasienten reagerer på tilrop og forsiktig risting.

Rop på hjelp.

Legg ham på ryggen.

Skaff frie luftveier ved å bøye hodet bakover og løfte haken frem.

Se, lytt og føl om pasienten puster normalt. Hvis han ikke puster normalt, har han hjertestans.

Tilkall hjelp på telefon 1-1-3.

Start HLR med å trykke raskt og hardt 30 ganger midt mellom brystvortene.

Brystkompresjonene bør være 5-6 cm dype med en takt på 100-120 i minuttet.

Gjør to innblåsninger, de avsluttes når brystkassen hever seg.

Fortsett med 30 brystkompresjoner og deretter 2 innblåsninger (30:2) til hjelpen kommer.





Hvis man har en hjertestarter: Hvis man har en hjertestarter, start med å slå den på (strømknappen).

Følg instruksjonene som den gir (stemmeveiledning).

Elektrodene festes til pasientens brystkasse, og kobles til hjertestarteren.

Husk også at noen må ringe 1-1-3.

Kilde: Norsk Resuscitasjonsråd

Er det mulig å bidra til å redde liv gjennom telefonen? Du trenger javascript for å se video. Er det mulig å bidra til å redde liv gjennom telefonen?

5. Respekter biler med blålys

Alle trafikanter skal gi fri veg for utrykningskjøretøy når de bruker blålys. Selv om ambulanser og andre utrykningskjøretøy kjører med blålys og sirene, skjer det innimellom at de ikke blir lagt merke til.

Ikke alle tar hensyn til nødetatene når de rykker ut. Du trenger javascript for å se video. Ikke alle tar hensyn til nødetatene når de rykker ut.

Har er NAFs rå når du ser blålys i trafikken Ekspandér faktaboks Bruk blinklyset. Da forstår sjåføren av utrykningskjøretøyet at du har sett dem.

Trekk ut til kanten av veien for å gi plass. Du har lov til å kjøre opp på fortauet, kjøre noen meter over sperrelinja i krysset eller snike deg gjennom en høyresving i krysset for å slippe utrykningsbilen fram. Men sikkerheten må imidlertid ikke settes i fare. Sjekk alltid at det er klar bane.

Ikke stopp midt i en sving. Kjør heller lengre fram før du stanser slik at det går an å kjøre forbi deg.

Senk gjerne farten, men ikke bråbrems.

Se på andre trafikanter. Legger alle seg ut mot høyre, så fungerer det best at du gjør det samme.

På firefeltsvei i tett trafikk vil utrykningsbilen ofte foretrekke å legge seg midt mellom filene. Spesielt brannbilene er store og trenger plass for å komme fram. Trekker ut mot høyre hvis du er i høyre fil, og venstre hvis du er i ventre fil.

Hvis du kjører i kø og flere biler foran deg trekker inn til siden, ta da en kikk i speilet for å se om det er et utrykningskjøretøy bak som du ikke har sett.

Se på utrykningskjøretøyet om sjåføren signaliserer hvor han vil kjøre, for eksempel ved å legge seg midt mellom to filer.

Bruk bakspeilet aktivt når du kjører bil. Konsentrer deg om kjøringen og ikke gjør andre ting, som å fikle med mobiltelefonen. Kilde: NAF

6. Tren og snakk om hva du skal gjøre

Både AMK-operatør Inger-Lise Kristiansen og fagutvikler ved ambulansestasjonen i Tromsø, Charles Aune Lundberg, oppfordrer alle til å øve jevnlig på ulykkessituasjoner.

– En ting er å trene på for eksempel hjerte- og lungeredning og andre tenkte scenarioer. Men det kan også være lurt å snakke litt om hvem man skal ringe og hva man skal gjøre dersom noe skjer. Det kan du for eksempel snakke om ved middagsbordet eller når dere er ute og kjører, sier Lundberg.