– Vil forlenge med Arctic Race – og utvikle rittet

Også den femte utgaven av sykkelrittet Arctic Race of Norway ble en folkefest – fra Engenes på torsdag via Narvik, Sjøvegan, Bardufoss, Lyngseidet, Finnvikdalen og til målgang i Tromsø søndag ettermiddag.

Det franske gigantkonsernet Amaury Sport Organisation (ASO) eier 60 prosent av Arctic Race. Claude Rach – direktør for strategi og utvikling i ASO – var meget fornøyd i målområdet etter premieutdelingen søndag kveld.

– Vi fikk vist fram det beste dette rittet har å by på. Og der den beste rytteren internasjonalt i august vant to etapper – og sammenlagt, sier Claude Rach til NRK.

Vil utvikle rittet

Han går langt i å antyde at ASO vil forlenge avtalen med Arctic Race, som går ut etter den sjette utgaven neste sommer.

Se intervju med statsminister Erna Solberg og ASO-topp Claude Rach i videoen. Foto/redigering: Jørn Inge Johansen. Du trenger javascript for å se video. Se intervju med statsminister Erna Solberg og ASO-topp Claude Rach i videoen. Foto/redigering: Jørn Inge Johansen.

– Nå skal vi først bestemme hvor vi skal legge rittet neste år, det jobber vi med nå. Når det gjelder framtida er det ikke noe som tyder på, etter årets suksess, at vi ikke skal fortsette. Alle de norske eierne ønsker å være med videre. Og ikke bare det. Vi er alle opptatt av å styrke, og utvikle, Arctic Race i årene som kommer, sier Rach til NRK.

– Betyr det at vi kan forvente at også de aller beste syklistene og lagene, som britiske Sky, vil delta i Arctic Race i framtida?

– Ja, den sportslige delen er noe vi vil se på i årene som kommer. I år hadde vi med 12 lag som er med i de store rittene rundt om i Europa. Neste år håper jeg Mark Cavendish, som skulle vært med i år, kommer – i tillegg til et par ekstra lag. Det er ikke noe som taler mot at Arctic Race skal ta nye steg, sier Rach.

Lovnader fra Erna Solberg

Franskmannen er også fornøyd med signalene fra statsminister Erna Solberg, som fra podiet i går lovte at regjeringen – hvis den blir sittende etter høstens valg – vil fortsette å gi millionstøtte til Arctic Race.

– Ja, det skal vi gjøre. Det jeg synes er viktig er at dette gir norgesreklame av dimensjoner, sier Erna Solberg til NRK.

Også den femte utgaven av Arctic Race ble en folkefest. Her fra målområdet i Tromsø sentrum. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Hva er det viktigste Arctic Race gir?

– Det gir en fantastisk arena for å vise naturen, vise folkelivet og at folk har det gøy nord for polarsirkelen. Og så er det viktig for sporten i Norge, å ha konkurranser som stimulerer rekrutteringen, sier Solberg.

– For oss er det nøkkelen at hun sier det, sier ASO-topp Claude Rach.