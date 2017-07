– Vil bare få fram smilet

En eldre herre, kledd i kofte og ullvotter, sykler tilsynelatende for livet, med kofferten og tenorhornet godt festet på bagasjebrettet. Bak kommer kjerringa halsende etter med kjevla klar til slag.

– Jeg vet ikke hva han har gjort, men noe galt er det, sier Bengt Nymoen, som har laget figurene.

Mange stopper

Mens andre folk har vært opptatt av vær og vind, hus og hage, har den kreative Harstadværingen brukt tid på å lage de naturtro dukkene i full størrelse, til stor glede for forbipasserende.

– Det er mange som stopper for å ta bilder, sier Nymoen.

– Jeg ønsker bare at folk skal få fram smilet når de passerer, sier dukkemaker Bengt Nymoen. Foto: Martin Mortensen / NRK

Vil bare ha fram smilet

Han forteller at det ikke var noen spesiell grunn til påfunnet ut over at han ønsket å lage noe folk kan smile av.

– Det startet i fjor, med ho dama, sier dukkemakeren, og i år er gubben på plass. Det er bare et spørsmål om hvor lenge han vil være stå her, for han flykter jo, sier han leende. Hvis jeg får fram smilet hos de som kjører forbi, er jeg fornøyd.