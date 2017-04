– Vi ønsker en regionavgjørelse nå

De nordnorske fylkespolitikerne som onsdag møtte kommunalministeren i forbindelse med regionreformen, vil ha en avgjørelse snarest mulig om landsdelen skal være en eller to regioner.

– Vi ønsker en avgjørelse nå om hvor mange fylker det skal være i Nord-Norge.

Det var den klare beskjeden fra fylkesrådslederne i landsdelen da de onsdag møtte Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner om regionreformen. Han har forståelse for kravet fra Nord-Norge.

– Jeg er enig med fylkene i nord om at det aller beste er om man klarer å lande en løsning før sommeren. Hvis Stortinget blir enige i dette, så vil også vi bidra til at man får gode løsninger – også for fordelingen av statlige arbeidsplasser, sier Sanner.

Jan Tore Sanner har forståelse for det nordnorske kravet.

Ønsker en rask avklaring

Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth i Troms mener de fikk gitt klar beskjed om sine ønsker.

– Og noe som er veldig viktig for oss, er at det blir tatt en avgjørelse for Nord-Norge på lik linje med alle de andre fylkene i resten av landet før sommeren, sier hun.

– Hvorfor trenger ikke Nord-Norge bedre tid?

– Man er jo uenige i Nord-Norge. Så jeg har ingen tro på at man skal bli mer enige ved å få mer tid. Men det som verken er aktuelt eller akseptabelt for oss, er å bli hengende i bakevja. Der andre fylker og regioner går videre og planlegger sine nye regioner mens Nord-Norge ikke engang er på startstreken, sier Myrseth.

Ønsker seg Finnmark

Hun forteller at Troms er åpen for å gå inn i en større region, og Regjeringen har lagt fram et forslag hvor de foreslår én eller to regioner i nord. Dermed kan det gå mot en sammenslåing mot flere av de nordnorske fylkespartienes ønske.

– Det må vi uansett forholde oss til uavhengig av hva man skulle ønske i utgangspunktet. Jeg mener det skal være mulig å finne gode løsninger, spesielt med Finnmark.

– Nest verste ville være Troms og Finnmark

Men frieriet fra Troms møtes ikke like hjertelig lengst i nord. Fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik i Finnmark mener det verst tenkelige utfallet ville bli om alle de tre nordnorske fylkene skulle innlemmes i én region.

– Og det nest verste ville være at Finnmark og Troms slås sammen. Det er helt imot to vedtak som fylkestinget i Finnmark har gjort.

– Men dere kan bli overkjørt av Stortinget?

– Ja, jeg ser at det kan skje. Og skjer det, så må det understrekes at det skjer med tvang og mot Finnmarks oppfatning av saken, sier Vassvik.