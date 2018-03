– Vi kan ikke leve med at landet deles i to

Fjellovergangen er stengt på grunn av uvær og ras. Noe som betyr en omkjøring på over sytti mil for å komme seg mellom Troms og Finnmark, Det er usikkert når veien kan åpnes igjen. For ordføreren i Nordreisa er tålmodigheten slutt.

– Den tok vel egentlig slutt for lenge siden, sier Øyvind Evanger. Planene for en tunnel som skal bygges på toppen av fjellet er riktignok med i nasjonal transportplan for 2018-2029. Den er viktig når det gjelder uvær, men nå er det i tillegg stor rasfare. Tunnelen som skal sikre oss mot ras er det ikke planlagt oppstart på før i 2024. Det er langt fram, sier han.

Nå mener ordføreren at tunnelplanene må framskyndes.

– Vi kan ikke leve med at Norge blir delt i to, det er en svært viktig hovedfartsåre gjennom Norge, vi kan ikke vente så lenge, sier ordføreren.

Sperret inne i et døgn

Leif Helge Pedersen fra Sortland er en av mange som er innesperret av snøskred og stengte veier. Sammen med kona, stedatteren og to hunder har de tilbrakt det siste døgnet i bilen.

De befinner seg i Langfjordbotn sør i Alta kommune, og skulle kjøre nordover til Skaidi.

For familien ble det ikke den påsken de hadde tenkt seg.

Leif Helge Pedersen har tilbrakt over et døgn Langsfjordbotn i påvente på at veien skal åpnes. Foto: Rolf Jakobsen / NRK

– Det blir en annerledes påske. Det har blitt lite søvn, kanskje to timer. Det er utrolig kjedelig å sitte her, sier han.

E6 Langfjordbotn har nå åpnet seg, så familien kommer seg til Alta.

– Men det blir en utfordring å komme seg videre, veien over Sennalandet til Skaidi er jo også stengt, sier Pedersen.

I tillegg til Kvænangfjellet er sju veistrekninger i Troms stengt på grunn av ras og fare for ras.

Les også: