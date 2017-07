– Vi kan ikke la mulighetene med økt turisme bli et problem

– Vi har fått en veldig god mulighet når det gjelder reiseliv i nord og i Norge, og da kan vi ikke la det bli et eneste stort problem. Vi må prøve å tilrettelegge, samarbeide og jobbe videre. Turister betyr veldig mye for hele regionen.

Det sier styreleder Hilde Johnsen i Visit Lyngenfjord.

Styreleder Hilde Johnsen i Visit Lyngenfjord. Foto: ODA VIKEN / NRK

NRK har den siste tiden fortalt om turister på Norgesferie sitt møte med stengte toaletter og manglende toalettfasiliteter, samt papirrester og søppel som blir liggende igjen fra dem som besøker turistmagnetene.

Dette har gjort reiselivsaktører og politikere i Nord-Troms bekymret. Nå skal Johnsen og resten av Nord-Troms ta grep, for å unngå å komme i samme situasjon som blant annet Lofoten.

Krever system

– Vi har bygget nye parkeringsplasser, bedret toalettfasiliteter og håndtert søppel der behovet er størst, men utfordringene er større og flere. Det er ikke enkelt, og kommunene klarer ikke å løse det alene.

Mange kommuner ønsker å innføre turistskatt for å få inn viktige kroner i kassa.

Dette er «turistskatt» Ekspandér faktaboks Omtalt i Stortingsmelding 19 (2016 - 2017) som "fellesgodefinansiering ved særskatt"

Er en ekstra avgift som legges til på den besøkendes regning på hoteller, camping eller annen turistvirksomhet

Er innført i flere populære turistdestinasjoner som Tirol og Steiermark i Østerrike

Reiselivsaktører og kommuner har tatt til orde for en å innføre turistskatt for å finansiere toaletter, søppelhåndtering, parkeringsplasser og annen turist-infrastruktur.

NHO er skeptisk og mener det allerede er dyrt nok for turister i Norge

Stortinget vedtok våren 2017 å ikke tillate turistskatt i Norge Kilde: Regjeringen

Men forslaget ble stemt ned av Stortinget i vår, da de utarbeidet den første reiselivsmeldingen på 17 år. Meldingen inneholder tiltak som skal styrke reiselivsnæringa, men har møtt kritikk fra flere i bransjen.

Hilde Johnsen kaller hele meldingen for en vits.

– Turismen har eksplodert, og når vi endelig lykkes med reiseliv, blir ansvaret gitt til de små kommunene og aktørene som må ta mye av regninga selv. Det kaller jeg ikke «satsing på reiseliv».

Dette synes folk i Harstad om turistskatt:

Får ordfører-støtte

Hun får sin fulle støtte fra ordfører Svein Leiros i Kåfjord kommune. Heller ikke han er særlig imponert over innholdet i reiselivsmeldingen, som blant annet innvilger 7,5 millioner til oppgradering av stier.

Ordfører Svein Oddvar Leiros i Kåfjord kommune. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Ærlig talt, det hjelper ikke. Det er ikke langs stiene en merker trykket. Det er langs veiene, ved søppeldunkene og der det mangler toalett. Det er vi som kjenner til hvordan det er, ikke de som ikke bor i området.

Leiros sier at han er glad turistøkningen, men han skulle gjerne tilrettelagt bedre for de tilreisende slik at de ble lengre.

– Men slik utviklingen er nå vil turismen bli et negativt gode. Vi er på etterskudd hele veien og vi mangler penger til å gjøre noe med det.

Aktuell løsning

Ordfører Dan-Håvard Johnsen i Lyngen kommune. Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Også ordfører i Lyngen, Dan-Håvard Johnsen, mene turistene må ta en del av regninga at dersom Staten ikke er villig til å betale. I og med at de ikke kan innføre turistskatt ser kommunen etter andre løsninger, slik at hverken kommunen eller innbyggerne må betale for turistøkningen.

– En aktuell løsning kan være å følge modellen til Svalbard med miljøfond, hvor besøkende betaler 100 kroner ekstra på flybilletten.