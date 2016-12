– Vi har en real måkejobb foran oss

Tove Jenssen Røddesnes i Longyearbyen kan ikke se ut av vinduene i huset sitt. Alle er dekket med snø. Natt til torsdag blåste det full storm på Svalbard. På fjellet og flyplassen var det orkan i kastene.

– Men jeg har tittet ut døra. Vi har en real måkejobb å gjøre for å komme oss ut, forteller Røddesnes.

I Longyearbyen står husene på påler, noe som gir en helt spesiell opplevelse når det blåser som verst i byen.

– Det rister bra. Det blir nesten som å sitte oppå vaskemaskinen når den sentrifugerer, forteller Røddesnes.

På grunn av uværet har Sysselmannen valgt å evakuere 58 personer i delen av Longyearbyen som kalles Nybyen.

Torsdag morgen har vinden løyet litt, og det er ikke like dårlig sikt som det var onsdag kveld og natt til torsdag. Sysselmannsførstebetjent Thor-Arild Hansen forteller at de ikke har registrert noen hendelser eller snøskred, men snøskredfaren holder seg på faregrad fire.

Skredskalaen Ekspandér faktaboks Faregrad 1: liten skredfare: Enkelte spesielt utsatte områder vil kunne være skredutsatte. I disse områdene, vær oppmerksom på mulig skredproblem.

Faregrad 2: moderat skredfare: Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader.

Faregrad 3: betydelig skredfare: Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader og holde avstand til utløpsområder.

Faregrad 4: stor skredfare: Ferdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred som løsner av seg selv forventes. Unngå løsne- og utløpsområder.

Faregrad 5 (forekommer svært sjelden): Meget stor: Ferdsel i skredterreng frarådes. Kilde: Varsom.no

Ny vurdering

Klokken 08 dro Sysselmannen ut med beltevogn for en ny vurdering av områdene.

– Jeg skal være forsiktig med å spå noe som helst, men ettersom skredfaren forholder seg uendret kan de hende at vi ikke gjør endringer når det kommer til evakueringene, sier leder for lokalstyret i Longyearbyen, Arild Olsen.

Torsdag formiddag skal han i et møte med Sysselmannen og NVE, hvor de skal vurdere om de evakuerte får flytte tilbake, eller om flere må evakueres.

– Det er åpenbart stressende for befolkningen å til stadighet må være nødt til å evakuere. Det er jo so regel de samme byggene som er utsatt, sier Olsen, som oppfordrer befolkningen til å følge de råd som kommer fra Sysselmannen og lokalstyret, og å holde seg oppdatert på eventuelle nye beskjeder.

Leder for lokalstyret i Longyearbyen, Arild Olsen, ber folk følge rådene som er gitt fra myndighetene. Foto: Helge Carlsen/NRK

Hjelp til å måke seg ut

Tove Jenssen Røddesnes og familien hennes bor i et av husene som ikke ligger i et skredutsatt område. Hun har også forståelse av at folk som stadig må evakueres synes det er slitsomt.

– Men så lenge personer ikke blir skadet, har jeg et inntrykk av at folk i Longyearbyen lar seg fascinere av denne type vær, sier hun.

– Hvordan tar barna dine det?

– Det blåste ganske kraftig da vi hentet i barnehagen i går, men da var de ute og lekte. Vi får ganske hardføre barn av å bo her, og de merker ikke så mye til det.