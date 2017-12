– Vi håper alle har strømmen tilbake innen midnatt. 1000 er fortsatt strømløse

– Selv om vi håper å ha strømmen tilbake innen midnatt, er forsyningssituasjonen fortsatt litt anstrengt. Vi ber derfor kundene slå av det som kan slås av, før de kryper til køys. Vi følger opp Tromsø kommune med samme budskap.

Det forteller Arvid Åsmo, beredskapssjef i Troms Kraft Nett, like etter klokken 22.00 fredag.

Antall kunder som er strømløse på Kvaløya har sunket fra 6000 til 1000 kunder.

– De som fortsatt er uten strøm bor i området fra Slettaelva, Skulsfjorden, Kvaløyvågen og Vengsøya. Alle kunder sør for Slettaelva skal nå ha strømmen tilbake, opplyser Åsmo til NRK.

Kunder som har fått tilbake strømmen forsynes nå fra andre transformatorer.

Klokken 20.00 i kveld var estimatet til Troms Kraft at det vil ta minst fem til seks timer før feilen er rettet opp i.

Ifølge Åsmo, er det snakk om en komplisert feil, og det var derfor de fryktet at det ville ta noe tid før alle kunder har fått strømmen tilbake.

– Når situasjonen er slik den er nå, så må vi kjøre sonevis utkobling. De som ikke er prioriterte kunder blir derfor utkoblet en stund. Dette gjelder kunder der det ikke står om liv og død, sier Åsmo, og oppfordrer kunder til å spare på strømmen fram til problemet er løst.

Troms Kraft sendte ut denne meldingen til sine kunder fredag kveld. Foto: SKJERMDUMP

Til tross for at de har satt inn ekstra tiltak for å forsyne kunder uten strøm, er de likevel usikre på når de vil klare å forsyne alle.

Stor røykutvikling

Årsaken til strømbruddet gjaldt en jordfeil i kablene på trafostasjonen. Feilen medførte at en av de to transformatorene ikke kan settes i drift.

– Vi jobber nå med å forsyne noen områder fra en annen transformator på Kvaløya, men vi frykter at vi ikke vil ha kapasitet til å forsyne alle sammen, sier Åsmo.

Husstander uten strøm på Kvaløya. Foto: Torgeir Skeie / NRK

Jordfeilen skapte røykutvikling i den store trafostasjonen, noe som gjorde at også brannvesenet ble tilkalt, for å hjelpe til med å lufte ut området.

Strømmen skal ha gått rundt klokken 16.20 fredag ettermiddag, og mørkla 6000 husstander. Det var områdene nord for Rya og Nordfjordbotn på Kvaløya, som først ble rammet.

Troms Kraft har montører på trafostasjonen, samt ute i områdene som er rammet.