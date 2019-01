– Vi frykter det er unger i snøhulene

– Vi frykter at det er unger på innsiden når vi kjører skuffen inn i en snøhaug, sier Tord Bergersen, daglig leder i Sæteråsen Maskin AS i Harstad.

Han har sett seg nødt til å varsle gjennom sosiale medier om faren og oppfordrer foreldre til å følge med.

På Facebook advarer snørydder Tord Bergersen foreldre

– Vi er nødt til å samle snøen et sted og da går ofte ungene i gang med snøhulebygging. Faren er at når vi kommer neste gang er det noen inni, sier han.

På samme tid i fjor opplevde en jente i Telemark den store skrekken. En brøytebil for forbi snøhulen hun lekte i og fylte inngangen med snø.

– Hvilket juridisk ansvar har brøytebilsjåførene i slike sammenhenger?

– Et barn er jo den svake part, så det er klart vi sitter med ansvaret, sier Bergersen.

Meteorologisk institutt varsler mye snø på Sør- og Østlandet i dagene fremover. På det meste kan det komme opp mot 25 centimeter. I Nord-Norge har det falt store snømengder de siste par ukene.

– Foreldrene er gale

Det er ikke bare barn i snøhuler som skaper hodebry for brøyterne.

Arild Kulseng-Hansen opplever at det er med hjerte i halsen han utfører jobben. Selv har han tatt forholdsregler når han brøyter.

– Jeg kjører bare ut på dagtid etter at folk og unger har kommet seg på jobb og skole.

Det er nemlig ikke bare ungene som er håpløse, forklarer Kulseng-Hansen.

– Foreldrene er gale. De skal rekke både jobb og barnehage og da blir det full guffe.

Det er med hjerte i halsen snørydderne Arild Kulseng-Hansen og Tord Bergersen i brøyter veiene i Sør-Troms.

– Det er risikosport å drive med snøbrøyting. Det ville vært særdeles kjekt om småbarnsforeldre kunne vist mer hensyn når vi er ute, sier han.

Oppfordringen fra snørydderne er: pass på ungene og ta hensyn til de som gjør denne nødvendige jobben.

Trygg Trafikk: Foreldrene må ta tak

Trygg Trafikk mener foreldrene må ta ansvar.

– Når barn kommer i en viss alder er det ikke alltid lett å vite hvor de tar veien. Da er det viktig at foreldrene tar tak og lærer barna hvilke snøhauger som ikke er egnet til snøhuler, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk mener det må informeres mer om brøytebiler Foto: Trygg Trafikk

Johansen sier at også sjåfører av personbiler skaper problemer for brøytebilene.

– Det er viktig å forså at brøytebilsjåfører har en vanskelig jobb. De har ofte dårlig sikt, tar opp store deler av veibanen og er avhengig av en viss fart for å få snøen unna.

Han har selv sett flere situasjoner hvor folk ikke tar hensyn til brøytebilen, og tar blant annet farlige forbikjøringer.

– Det handler nok om at folk flest ikke har jobbet som brøytebilsjåfør. De har liten forståelse for jobben, sier han.

Johansen sier at Trygg Trafikk ser et behov for å informere mer om trafikkvett i forhold til brøytebiler fremover.