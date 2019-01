Faren for at tråleren kan synke, fører til at havaristen må tømmes for 320.000 liter diesel før den trekkes av grunn, opplyser vaktansvarlig Rune Bergstrøm i Kystverket til fagbladet Sysla.

– Vanninntrengingen er så stor at det er fare for at båten går ned dersom den trekkes av grunnen, sier Bergstrøm.

Det er nå én uke siden tråleren mistet kontrollen og gikk på grunn i Hinlopenstretet i nord på Svalbard. Skipet ligger stabilt med en slagside på 17 grader, skriver Kystverket i en oppdatering fredag.

Det er mye is på reketråleren Northguider, som fredag i romjula gikk på grunn i Hinlopenstretet på Svalbard. Foto: Kystverket

– Begrensede lekkasjer

– Det er meldt om begrensede lekkasjer av olje i maskinrommet, og det er foreløpig ikke noe som tyder på skader på dieseltanker, skriver Kystverket og legger til at været skal være bra i området fram til lørdag. Tiden vil bli brukt til å forberede bergingsaksjonen.

Mannskap fra kystvaktskipet Svalbard tok seg torsdag kveld om bord i havaristen. Der sikret de ulike gjenstander og fjernet skadelig materiale som kjemikalier og oljekanner, opplyser rederisjef Arne Birkeland til Bergensavisen.

Tråleren gikk på grunn i Kinnvika på Nordaustlandet på Svalbard 28. desember. Ingen av mannskapet på 14 ble skadd i grunnstøtingen, og alle ble evakuert.

Det pågår nå en aksjon for å berge reketråleren Northguider. Foto: Kystverket

Løse gjenstander

Kystvaktpersonell og folk fra Kystverket, Sysselmannen, rederiet og bergingsselskapet Ardent Global deltar i bergingsaksjonen, ifølge Fiskeribladet.

– De har fått gått over båten og sett på skadene. De har begynt å fjerne alt av løse gjenstander om bord, som maling, kjemikalier, tauverk og løse oljetanker. Skader i skroget er kartlagt med ROV, og så skal de jobbe videre med å kartlegge bunnforholdene for å se hvor nær havaristen det er mulig å gå med et annet fartøy, sier aksjonsleder Rune Bergstrøm i Kystverkets beredskapsavdeling.

Han tror det vil ta lang tid å berge fartøyet, som er rundt 55 meter langt og har en brutto tonnasje på 1.792 tonn.