– Utenlandske turister utfordrer sikkerheten i fjellet

I 2014 hadde Røde Kors 194 aksjoner i sommermånedene. I 2016 hadde de 387 aksjoner på samme tid, og det utviklingen fortsetter også i år.

– Økningen skyldes en kombinasjon av at mange søker opplevelse i norsk natur, både norske og utenlandske turister. Spesielt stor er tilstrømmingen av utenlandske turister, som fører til flere hendelser, sier Ole Gladsø, leder av landsrådet for hjelpekorpsene i Røde Kors.

Flere redningsoppdrag i sommerfjellet Foto: Per Magne Eikeland / Røde Kors Ekspandér faktaboks Mellom 1. juni og 10. august i fjor hadde Hovedredningssentralen 80 oppdrag i fjellet. I år har de hatt 86 oppdrag i samme periode.

Antall redningsoppdrag til Røde Kors har også økt de siste somrene. Fra194 aksjoner i 2014, til 387 asjoner i 2016. Prognosene for i år viser også en videre økning. Selv om Røde Kors sin sjøredning nå også omfattes av statistikken, mener Arild Blomkvist at det likevel er en total vekst i antall aksjoner for hjelpekorpsene.

Også Norsk Folkehjelp merker en økning i antall redningsoppdrag i fjellet. Men ifølge organisasjonssjef Jon Halvorsen er ikke denne økningen så stor som den økte turismen i fjellet skulle tilsi.

Den norske fjellheimen kan være mer utfordrende enn folk kanskje tror. Én utfordring er det varierende været. En annen ting er at naturen i seg selv kan gi uventede utfordringer.

– Vi ser en tendens at du skal utfordre seg selv og naturen, og kanskje overgår egne ferdigheter. Det er som oftest den type utfordringer som gir behov for assistanse, fordi du har møtt veggen på en eller annen måte. Enten fysisk, fordi du ikke har med nødvendig utstyr eller terrenget er for utfordrende, sier Ole Gladsø.

– Tar seg ikke tid

Ole Gladsø mener norske fjellturister kjenner til utfordringene i norske fjell godt, og at de fleste vet hvilke forholdsregler som kan være lurt å ta før de drar ut på tur. Han tror derimot at en del utenlandske turister ikke tar seg tid til å forberede seg godt nok.

– Vi opplever at turistnæringen gjør mye bra. De har informasjon på flere språk og sender den ut til reisebyråene, Men de utenlandske turistene har så kort tid her, og tar seg ikke den tiden som er nødvendig til å sette seg in i forholdsreglene eller skaffe seg det nødvendige utstyret, sier Gladsø.

Blant annet har dette vært et problem på Trolltunga i Hordaland.

– Når det gjelder utfordringen med utenlandske turister stemmer nok det på visse steder, men generelt sett er ikke det noe vi har registrert, sier Halvorsen.

Mindre fokus om sommeren

Mette Øinæs Habberstad er glad for at flere ferdes i fjellet, men ser også utfordringer med den økte trafikken. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Mette Øinæs Habberstad, kommunikasjonssjef i Den Norske Turistforening, mener en av grunnene til økt antall redningsoppdrag kan være at det ikke er like mye fokus på sikkerheten i fjellet om sommeren som om vinteren.

I fjor ble Fjellvettreglene skrevet, for første gang siden 1960-tallet, for å være tilpasset alle årstider, noe Habberstad mener var på tide.

– Vinterfjellet er ekstra utfordrende og marginene enda mindre dersom du gjør feil om vinteren. Det er nok derfor det har vært mest fokus på fjellvett om vinteren. Med den økte trafikken i fjellet hele året, også av personer med mindre turerfaring, ser vi absolutt behovet for fokus på fjellvett hele året, sier Habberstad.