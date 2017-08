– Uansvarlig å ikke se mulighetene utenfor dørene våre

Under lørdagens direktesendte valgdebatt fra Husøy på Senja forsøkte Gudmundsen (H) å få frem at konsekvensutredning for olje og gass ikke nødvendigvis betyr at det skal bli noen oljeaktivitet.

Han understrekte også at Norge er avhengig av å skape vekst for å opprettholde velferdsstaten for fremtidige generasjoner.

– Det er uansvarlig å ikke se etter hvilke muligheter som finnes utenfor dørene våre, sa Gudmundsen, stortingskandidat for Troms.

HET DEBATT: Gudmundsen (t.v.), Pollestad og Cumming.

– Fiskens Las Vegas

Husøy med omtrent 300 innbyggere er avhengig av fiskeri, hvor fiskeribedriften Brødrene Karlsen har 80 årsverk og omsetter for 1,1 milliard.

Geir Pollestad (Sp) svarte Gudmundsen kjapt med at konsekvensutredning kan skape arbeidsplasser, men at det gjør også fiskerinæringa.

– Nei til olje, ja til fisk. Dette er fiskens Las Vegas, sa Pollestad.

Oljemotstander og SV-politiker Wenche Cumming tok ordet.

– Oljeboring starter med konsekvensutredning. Det er ikke nødvendig med noen utredning for å få vite mer, da må man forske, sa Cumming bestemt.

Gudmundsen svarte at dette ikke er så «sort/hvitt» som Cumming og Pollestad vil fremstille det.

– Det er rart å svare nei på forhånd, denne næringen er viktig for investeringen og kompetansen vi trenger i det grønne skiftet, sa han.

Pollestad kontret:

– Å snakke om det grønne skiftet er noe man gjør når man har gått tom for argumenter, sa Pollestad til Gudmundsen.

– Et skritt videre

Cumming var klar på at uten et rent hav har vi ikke noe å gjøre på denne kloden:

– 67 prosent av befolkningen av i Nord-Norge sier nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, det må da være nok, sa hun.

Gudmundsen er enig i at vi må ha hav for å bo på kloden – men:

– Poenget mitt er at vi må ha en konsekvensutredning for å komme et skritt videre, slik at ungdommene våre har noe å gå til, sa han.

Pollestad, derimot, synes ikke det er behov for en ny utredning:

– Vi har hatt nok utredninger. Nå tenker jeg det er på tide å innse at dette ikke blir en realitet, og jeg må si at dere kommer ikke til å vinne valget, sa han.