Været i Sør-Korea har de siste dagene satt sitt preg på både publikum og utøvere og topper seg i dag med evakuering av olympiaparken i Gangneung. Sterk vind førte til at OL-utforen som skulle gått forrige søndag, er utsatt til torsdag, og skapte farlige forhold for snøbrettkjørerne. I dag er skiskyting for kvinner utsatt til torsdag.

Samtidig har Tromsø vist seg fra sin beste side.

Statsmeteorolog ved Værvarslinga i Nord-Norge, Sjur Wergeland, står på taket til Meteorologisk institutts avdeling i Tromsø, der han speider utover det som kunne blitt OL-byen 2018.

Statsmeteorolog Sjur Wergeland er ganske sikker på at Tromsø hadde vunnet OL-været. Foto: Oda Viken / NRK

– Hadde det vært OL i Tromsø nå så hadde det vært perfekte værforhold. Ikke en skydott på himmelen, blå fin farge i kontrast med snøen og fint solskinn. Litt sur vind, men ikke i sånn grad at det hadde påvirka hoppet, sier han.

– Forfang hadde flydd over Tromsø

– Tromsø har kanskje det ultimate OL-været nå, sier Anne Berit Figenschau, som sitter i styret i Norges idrettsforbund (NIF). Hun var en av forkjemperne for å få de olympiske lekene til Tromsø, men forslaget ble nedstemt av Idrettsstyret i 2008.

– Jeg er sikker på at Forfang hadde hoppet enda lenger her, enn han gjorde på lørdagen. Han hadde dratt på bare til ære for hjemmepublikumet, og flydd over hele arenaen, sier hun.

Figenschau står og ser utover et tomt Valhall, mens hun drømmer seg bort i hvordan det kunne sett ut dersom stadionet hadde blitt arenaen for åpningsseremonien til årets vinter-OL.

– Jeg tror det hadde vært masse gjester og publikum på alle arenaene, som hadde jubla og heia på både egne og tilreisende utøvere. Tromsø hadde vært stappfullt.

Jeg ser for meg en åpningsseremoni der Nordnorsk Opera og Symfoniorkester spiller fantastisk musikk, der nordlyset flommer over himmelen, og der vi kunne vist fram den samiske kulturen. Det hadde vært helt magisk. Anne Berit Figenschau

Tettere bånd i nord

Leder for Olympiatoppen Nord-Norge, Trine Lise Andersen, synes det er synd det ikke ble noe av OL i Tromsø, og mener det kunne bidratt til å dyrke den ekte idrettsgleden.

– Det hadde jo vært surrealistisk flott å se Forfang ta sin første OL-medalje i Tromsø, sier Trine Lise Andersen. Foto: Oda Viken / NRK

– Den stoltheten og den identiteten vi alle er en del av på slike folkefester, den opplevelsen hadde jeg unt det norske folket, sier hun, og legger til:

– OL i Nord-Norge hadde definitivt spleisa oss sammen som region.

Hun mener det hadde ført med seg mer kompetanse til landsdelen, som kunne fått flere talenter til å blomstre som toppidrettsutøvere. Blant annet på forskning, infrastruktur og anlegg.